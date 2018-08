IL MISSIONARIO, RETE 4/ Info streaming del film con Aissatou Thiam (oggi, 6 agosto 2018)

Il missionario, il film commedia in onda su Rete 4 oggi, in prima serata. Nel cast figurano Aissatou Thiam, David Strajmayster, alla regia Roger Delattre. Il dettaglio della trama.

il film commedia in prima serata su Rete 4

La critica ha apprezzato i protagonisti Jean-Marie Bigard e Doudi Strajmayster del film “Il missionario”: “La regia di Delattre ha puntato molto sui vezzi comici di Bigard (e, non solo di sfondo, su quelli di Doudi)… Il merito va comunque dato a quei due protagonisti che, sia pure passando dal teatro al cinema, e pur esagerando un po', dei risultati li raggiungono. Non serviva altro”, ha scritto Gian Luigi Rondi, sul Tempo. E ancora: “Il protagonista Jean-Marie Bigard è uno di quegli attori ruvidi alla Jean Gabin, molto bravo: senza forzare, rende credibile una blanda polemica antigerarchia cattolica e riesce ad essere divertente, commovente”, ha scritto Lietta Tornabuoni, su La Stampa. Ricordiamo che “Il missionario”, clicca qui per vedere una scena del film, andrà in onda su Rete 4 partire dalle 21.15 ma sarà possibile vederlo anche in streaming grazie al portale di Mediaset, sui propri dispositivi mobile cliccando qui.

CURIOSITÀ SUL FILM

Sulla falsariga della commedia degli equivoci, Il Missionario è l'offerta della prima serata di oggi, 6 agosto, su Rete4. Le riprese del film sono state realizzate in Ardeche, a Banne, oltre che a Montelimar della regione francese Rodano-Alpi. La colonna sonora prevede inoltre due diverse canzoni centrali, una cantata dalle Pussycats Dolls, dal titolo When I Grow Up, ed un'altra interpretata da Nelly Furtado e dal titolo Give It To Me. Il riscontro è stato positivo, come dimostra il voto di 6.8 segnalato su IMDB, mentre in Italia le critiche sono state piuttosto accese, soprattutto da parte del critico cinematografico Gian Luigi Rondi, che per Il Tempo ha additato la pellicola come una farsa nata dalla creatività di Luc Besson.

NEL CAST ANCHE JEAN-GILLES BARBIER

Il missionario andrà in onda su Rete 4 nel prime time di oggi, lunedì 6 agosto 2018. A partire dalle 21.15 verrà trasmessa la pellicola del genere commedia diretta da Roger Delattre nel 2009. La sceneggiatura è invece a cura dello stesso regista in collaborazione con Jean-Marie Bigard, che figura nel ruolo del protagonista Mario, mentre il produttore è Luc Besson. Il cast annovera inoltre attori come Aissatou Thiam, David Strajmayster, Michel Chesneau, Philippe Faure, Sidney Wernicke, Jean-Gilles Barbier, Lucie Lucas e Alaa Oumouzoune. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL MISSIONARIO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama de Il missionario segue le vicende di un delinquente aggressivo, Mario Diccara, che una volta scarcerato viene preso di mira da due sue ex complici. I due infatti vogliono avere la loro parte del bottino collegato all'ultima rapina. Per riuscire a sfuggire al proprio omicidio, Mario ottiene dal fratello e sacerdote Patrick un abito da prete per poter passare inosservato in un monastero dell'Ardeche, dove riuscirà a rifugirarsi. Una volta sul posto, scopre però che il prete che avrebbe dovuto aiutarlo è morto ed è costretto a fare la parte del suo successore agli occhi della popolazione del paesino. Nel frattempo, Patrick contatta un ricettatore di Nizza per vendere i gioielli della rapina del fratello e concorda un prezzo più alto del previsto. La situazione per Mario invece si complica sempre di più, soprattutto a causa dell'arrivo di padre Philibert, che chiede l'aiuto del vescovo per riuscire a smascherare l'impostore. Il vescovo tuttavia è rimasto colpito dalla generosità del finto prete e della sua abilità nel creare un clima di unità fra la popolazione, elogiandone le doti.

