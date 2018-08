Il Monaco, Rai 4/ Curiosità sul film con Chow Yun-Fat e Karel Roden (oggi, 6 agosto 2018)

Il monaco, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, lunedì 6 agosto 2018. Nel cast: Chow Yun-Fat, Karel Roden e Sean William Scott, alla regia Paul Hunter.

Il monaco è una pellicola d'azione e fantastica che è stata realizzata nel 2003 per la regia di Paul Hunter, uno dei principali protagonisti di questa pellicola è l'attore americano Sean William Scott nato a Cottage Grove nell'ottobre del 1976 è diventato famoso in tutto il mondo per aver preso parte alla celebre saga cinematografica di American Pie. La sua carriera sul grande schermo ha avuto inizio nel 1999 con il primo capitolo di American Pie per la direzione del regista Paul Weitz. L'anno successivo Seann William Scott ha collaborato con il regista James Wong per la realizzazione del film Final Destination mentre qualche mese più tardi si è ritrovata a recitare sul set di Road Trip diretto da Todd Phillips. Tra le principali pellicole che hanno scandito fino ad oggi la sua carriera ricordiamo Evolution, Fatti strafatti e strafighe, Il tesoro dell'Amazzonia, Hazard, Southland Tales Così finisce il mondo, Poliziotti fuori due sbirri a piede libero, Comic Movie e Mr Woodcock.

Il monaco, il film d'azione prodotto nel 2003 da Charles Roven, Terence Chang, Douglas Segal e John Woo per una distribuzione firmata dalla 01 Distribution. La regia è stata curata da Paul Hunter, il soggetto è stato scritto da Wang Da Lu, la sceneggiatura è stata adattata da Ethan Reiff e Cyrus Voris, le musiche della colonna sonora sono state composte da Eric Serra mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Stefan Czapsky. Nel cast figurano Chow Yun-Fat, Karel Roden, Sean William Scott, Jaime King e Victoria Smurfit.

IL MONACO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Siamo nell'anno 1943 in un classico convento tibetano dove un misterioso monaco dai poteri soprannaturali sta per lasciare il testimone ad un suo allievo. Infatti il compito del monaco è quello di preservare e custodire un'antica pergamena sulla quale sono state scritte delle frasi magiche che permettono di acquisire incredibili poteri attraverso i quali poter governare l’intero mondo. Mentre avviene il passaggio di consegne dal vecchio monaco ed il suo successore fanno irruzione nel monastero tibetano un gruppo di guerriglieri nazisti capitanati dal colonnello Struger, intenzionato a fare il possibile per entrare in possesso della pergamena e diventare così il discorso padrone del mondo. Ne nasce uno scontro nel quale i guerriglieri nazisti muniti di armi riescono ad avere la meglio ma tuttavia il nuovo monaco riesce, seppur colpito, a lanciarsi nel vuoto con tra le mani l'antica pergamena. La storia riprende praticamente a 60 anni di distanza nel centro di New York dove compare il monaco con l'aspetto ancora giovanile grazie ai poteri conferiti dalla pergamena. Durante un tentativo di rapina ai suoi danni fa la conoscenza del giovane Kar. Il monaco viene colpito dai modi di fare del ragazzo ed intravvedendo in lui tutte le potenzialità per essere il proprio degno erede inizia un percorso di addestramento soprattutto etico oltre che tecnico. Tuttavia il pericolo che la pergamena possa andare a finire mani sbagliate torna a farsi pesantemente presente giacchè Nina la nipote dell'anziano colonnello nazista assieme a dei propri scagnozzi ancora fedeli all’ormai novantenne nonno, organizza una serie di imboscate ai danni del monaco. Ha inizio così nuova battaglia senza esclusione di colpi per mantenere l'equilibrio del mondo e salvaguardare ancora una volta la pergamena. Sarà necessario capire se il giovane allievo addestrato dal monaco sarà effettivamente in possesso di tutte le credenziali necessarie per riuscire in un compito davvero arduo. Inoltre nella vicenda avrà un importante ruolo anche una giovane donna di nome Giada la quale è decisa a voltare vita in quanto disgustata da un padre gangster. Darà un importante aiuto allo stesso monaco e dal proprio giovane allievo nei confronti del quale nascerà anche un sentimento d’amore.

