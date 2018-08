IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI STANNO ANCORA INSIEME?/ La conferma non manca, ma... (Temptation Island 2018)

Una delle coppie che ha lasciato Temptation Island 2018 ancora insieme è quella formata da Ida e Riccardo. Tra lacrime, gelosia e la visita di Gemma Galgani, come sarà finita tra loro?

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.06 Hedda Hopper

Ida Platano e Riccardo Guarnieri

La conferma ufficiale non manca, ma Riccardo Guarnieri e Ida Platano, almeno fino a oggi, hanno preferito parlare del loro legame - e dell'avventura vissuta a Temptation Island 2018 - solamente attraverso il Magazine di Uomini e Donne. Sui social, infatti, le foto di coppia latitano da molto tempo e sono in molti, oggi, a domandarsi se fra i due oggi il rapporto sia sereno. Probabilmente, prima di vedere qualcosa si più concreto sui social, dovremo aspettare la puntata conclusiva di questa sera, che metterà fine al viaggio delle coppie, svelando, probabilmente, una serie di dettagli inediti. In attesa dell'ultimo atto della loro avventura, però, i due protagonisti hanno scelto di ricordare quei giorni condividendo del tempo con il oro compagni di avventura. E se Ida Platano si è lasciata immortalare in compagnia di Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri ha scelto invece di trascorrere del tempo con i ragazzi con i quali ha condiviso il percorso nel villaggio: Andrea Celentano, Michael De Giorgio, Oronzo Carinola, Gianpaolo Quarta e Francesco Branco (qui l'immagine su Instagram). Ma che fine ha fatto Ida? Fa ancora parte della sua vita o ha scelto di proseguire per la propria strada? I suoi sorrisi sui social sembrerebbero confermare la prima ipotesi: staremo a vedere. (Agg. Di Fabiola Iuliano)

LA TERAPIA "TEMPTATION ISLAND 2018" SEMBRA FUNZIONARE

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ancora insieme? Dopo otto, possibili, mesi d'amore, sarà l'ultima puntata di Temptation Island 2018 a svelare cosa è successo dopo il romantico falò a cui hanno preso parte prima di lasciare la trasmissione. La coppia di Uomini e donne ha lasciato il programma due settimane prima del finale di mercoledì 1 agosto e da allora è tornata protagonista sui social ma non troppo. Lui sembra essere tornato alla vita di tutti i giorni visto che posa dalla sua Taranto tra mare ed eventi mentre lei pubblicizza una serie di accessori femminili ma senza mai lasciarsi andare a pettegolezzi e rumors. Ida e Riccardo non hanno ancora confermato niente, proprio in rispetto delle regole del programma, tanto da evitare addirittura movimenti social come il like di Ida a Riccardo. Questo significa che dopo il falò tutto è andato male e Riccardo non ha mantenuto le sue promesse oppure no?

COME È ANDATO L'ULTIMO FALÒ?

L'ultimo falò di Ida e Riccardo è stato sicuramente uno dei più romantici di questa edizione dei record di Temptation Island. I due hanno formato l'unica coppia "vip" di questa edizione e sono approdati in Sardegna dopo sette mesi d'amore e aver conquistato il pubblico di Canale 5 a Uomini e donne. Il motivo che li ha spinti a partecipare erano la gelosia e i dubbi di Ida. Non è la prima volta che la dama lamenta delle carenze da parte di Riccardo reo di non darle le certezze che cerca in un uomo. Il pugliese ha evitato accuratamente di parlare di trasferimento da Taranto a Brescia, non ha mai chiesto del figlio di Ida, nemmeno nelle telefonate private, e questo ha messo in crisi la dama convinta che la sua mancanza di interesse sia in realtà sinonimo di mancanza d'amore. Proprio di questo si è parlato all'ultimo falò dove la dama si è presentata su richiesta del cavaliere pugliese. Lui ha ammesso che Ida è la donna della sua vita e la madre dei suoi figli e così, quando l'ha vista avvicinarsi pericolosamente ad uno dei single del villaggio, ha pensato bene di incontrarla per dirle la sua sulla loro vita insieme.

LE PROMESSE DI RICCARDO E DAVIDE MATTEINI

Durante il falò, Riccardo ammette di amare Ida Platano, di voler passare la sua vita con lei tanto da trasferirsi a Brescia per vivere felici. Il pugliese ha ammesso di aver paura solo della questione economica ma di essere pronto a formare una famiglia che "adesso ha un nome, ed è quello di Ida e Samuele". La dama non avrebbe potuto essere più felice e così bacia il suo amato Riccardo e insieme decidono di lasciare il falò. Rimane il fatto che Ida nel villaggio ha conosciuto il dolce Davide Matteini. Proprio il single, ex corteggiatore, e papà, l'ha capita al massimo offrendole spesso la sua spalla per piangere. I due si sono scambiati coccole e baci e anche la promessa di risentirsi fuori. Come sarà finira una volta usciti dal villaggio? Riccardo ha mantenuto la sua promessa trasferendosi a Brescia e Ida è davvero feclice adesso, avrà dimenticato Davide? Le risposte arriverà questa sera.

