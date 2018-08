Laguna Blu, Tv8/ Curiosità sul film con Brooke Shields (oggi, 6 agosto 2018)

Laguna Blu, il film d'avventura in onda su Tv8 oggi, alle 21,30. Nel cast troviamo Brooke Shields e Christopher Atkins, alla regia Randal Kleiser. La trama del film nel dettaglio.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.46 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Tv8

La prima serata di oggi, 6 agosto, su Tv8 offre al pubblico un grande e intramontabile classico, Laguna Blu. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Basil Poledouris, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Nestor Almendros mentre il montaggio è stato eseguito da Robert Gordon. Il principale protagonista maschile di questo film è l'attore americano Christopher Atkins Bomann nato nel febbraio del 1961. La sua carriera cinematografica è iniziata grazie alla serie televisiva Le strade di San Francisco della quale ha fatto parte di un episodio del 1972. Il vero e proprio sul grande schermo tuttavia avuto proprio con il film Laguna Blu Quale ha fatto seguito Nel 1981 film televisivo diretto da Robert Michael Lewis ed intitolato Child Bride od Short Creek. l'anno seguente è stato diretto da Ken Annakin per il film Il film pirata. Tra le principali pellicole che hanno caratterizzato fino a questo momento la sua carriera ricordiamo Nudi in paradiso, uccelli 2 la paura, Spara che ti passa, Terrore sull'astronave, Sopravvissuti e Laguna Blu il risveglio.

NEL CAST CHRISTOPHER ATKINS

Laguna Blu, il film d'avventura in onda su Tv8 oggi, lunedì 6 agosto 2018 alle ore 21,30. Si tratta di una pellicola del 1980 prodotta negli Stati Uniti d'America per la regia di Randal Kleiser, il soggetto è stato scritto da Henry De Vere Stacpole e la sceneggiatura è stata adattata Douglas Day Stewart. Nel cast figurano gli attori Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo McKern, William Daniels, Elva Josephspon e Glenn Kohan. Ma ecco di seguito la trama del film nel dettaglio.

LAGUNA BLU, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Ci troviamo nello sconfinato Oceano Pacifico verso la seconda metà dell'800 su una nave veliero che sta effettuando una traversata transoceanica per portare alcuni passeggeri negli Stati Uniti d'America. Purtroppo una terribile notte durante una furiosa tempesta, la nave va incontro ad un vero e proprio naufragio spezzandosi in due e praticamente mettendo a rischio di vita tutti i passeggeri. È un vero e proprio dramma dal quale riescono a sfuggire soltanto il cuoco di bordo il cui nome è Paddy e due teneri bambini di nome Richard e Emmeline. Facendo leva sulle proprie capacità di nuotatore esperto, il cuoco è riuscito a portare due bambini presso una piccola isoletta che purtroppo è abbastanza lontana dalle rotte delle navi per cui sembra abbastanza difficile che futuri soccorsi possano riuscire a rintracciare. I tre superstiti quindi si trovano su un'isola completamente disabitata per cui costretti ad arrangiarsi nel migliore dei modi per procacciare cibo e quindi cercare di avere una vita dignitosa. Il cuoco diventa per i due bambini un vero e proprio padre insegnando loro tutto quello che conosce sulla sopravvivenza e su come cucinare i vari cibi trovati sulla stessa isola. Nonostante siano distanti dalla civiltà e da tutte le sue comodità, i tre riescono ad avere una vita felice. Purtroppo un terribile giorno in ragione di una malattia il cuoco muore lasciando i due bambini ormai diventate adolescenti, ad occuparsi da soli di tutto quello che serve. I due riescono ad andare avanti e poco alla volta si ritroveranno alle prese con un sentimento di forte passione amorosa. I due metteranno su famiglia ed in particolare dando alla luce un tenero bambino. Un giorno il loro figlioletto ingoia delle bacche di cui Paddy gli aveva parlato in particolare sottolineando come fossero estremamente velenose. Temendo che il loro figlio possa morire i due decidono di fare altrettanto ingoiando le stesse bacche. Ironia della sorte proprio in quel momento preciso in cui i due si accasciano arrivano dei marinai assieme al padre del ragazzo che da tempo ormai li stava cercando su qualsiasi isola presente nel Pacifico. Quale sarà stata la loro sorte?

© Riproduzione Riservata.