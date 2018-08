Lights out - Terrore nel buio, Italia 1/ Curiosità sul film con Teresa Palmer (oggi, 6 agosto 2018)

Light's out - Terrore nel buio, il film in onda su Italia 1 oggi, in seconda serata. Nel cast figurano Teresa Palmer, Gabriel Bateman, alla regia David F. Sandberg. Il dettaglio della trama.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.45 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Italia 1

Serata ad alta tensione su Italia1 dove oggi, 6 agosto, andrà in onda Lights out - Terrore nel buio. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Benjamin Wallfisch, la scenografia è frutto del lavoro di Jennifer spence mentre i costumi di scena sono stati disegnati da Kristin M. Burke. La principale protagonista di questa pellicola è l'attrice australiana Teresa Mary Palmer nata ad Adelaide nel febbraio del 1986. La sua carriera cinematografica ha avuto inizio nel 2004 grazie al regista Greg McLean che le ha permesso di recitare del film Wolf Creek. Nel 2006 ha invece collaborato con il cineasta Takashi Shimizu per la realizzazione del film The Grudge 2 e nel 2007 è stata protagonista della pellicola I ragazzi di dicembre diretta da Rod Hardy. Tra le altre principali pellicole che hanno caratterizzato fino a questo momento la sua carriera ricordiamo Racconti incantati, L'apprendista stregone, Sono il numero quattro, Take Me Home Tonight, Wish you were here, Warm Bodies, Love and Honor, Point Break, La scelta - The Choice, La battaglia di Hachsaw Ridge e 2:22 il destino è già scritto.

NEL CAST ANCHE GABRIEL BATEMAN

Light's out - Terrore nel buio, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 6 agosto 2018 alle ore 23,25. Si tratta di una pellicola americana prodotta dalla casa cinematografica New Line Cinema nel 2016 in collaborazione con la Atomic Monster e la Gray Matter Production. La regia del film è stata affidata a David F. Sandberg con il soggetto scritto da lui stesso è tratto dal suo precedente cortometraggio mentre la sceneggiatura è stata adattata da Eric Heisserer. Nel cast sono presenti Teresa Palmer, Gabriel Bateman, Maria Bello, Alexander DiPersia e Billy Burke. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LIGHT’S OUT TERRORE NEL BUIO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

In una cittadina americana, una sera si consuma un incredibile quanto mai inspiegabile delitto. In un classico capannone industriale nel quale vi è un magazzino tessile, una dipendente prima di andare via vede nel buio una strada figura femminile che tuttavia scompare nel nulla non appena prova ad accendere la luce. Di quanto accaduto la donna informa il proprio capo che tuttavia non da alcun importanza alla questione. Questo per lui sarà un tragico errore in quanto non appena chiuso il magazzino e avviatosi verso la propria auto viene assalito da questa figura ed ucciso. La figliastra della vittima di nome Rebecca dopo i funerali decide di lasciare quella casa ed andare a vivere con la sua mamma naturale Sophie e il fratellino Martin. Sophie è alle prese con alcuni problemi di stabilità mentale che la portano ad interagire con un vero e proprio amico immaginario. Non appena Rebecca arriva presso la casa della mamma inizia ad occuparsi di questa vicenda e soprattutto delle conseguenze che questo comporta per il piccolo Martin che sembra essere alle prese con una forma acuta di stress psicologico. La ragazza continua a pensare di essere in pericolo tant'è che non riesce a dormire e sovente gli capita di addormentarsi a scuola con tutte le conseguenze del caso. Rebecca inizia ad investigare su quanto accaduto al proprio padre e su quanto sta accadendo a Martin che sembra essere perseguitato da una oscura figura riuscendo a trovare una pista da seguire che porta ad una donna di nome Sandra la quale ha dei problemi di natura psicopatica ed inoltre è affetta da una patologia che non gli permette di potersi esporre non solo la luce del sole ma anche a qualsiasi altra forma di luce. Sarà stata lei ad uccidere l’uomo e a perseguitare la famiglia di Paul? E per quale motivo?

