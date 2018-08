Leonardo DiCaprio / In vacanza a Capri insieme alla fidanzata Camila Morrone e alla suocera

Leonardo DiCaprio è sbarcato a Capri per trascorrere le vacanze estive: insieme a lui la fidanzata Camila Morrone e la giovane suocera Lucila Solà.

06 agosto 2018 Redazione

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, come molti altri divi di Hollywood, ama l'Italia e la raggiunge in occasione delle vacanze estive. Capri è stata l'ultima meta scelta dall'attore premio Oscar che qualche giorno fa è sbarcato sull'isola insieme alla fidanzata Camila Morrone e a Lucila Solà, madre di lei e compagna di Al Pacino. DiCaprio ha cercato di passare inosservato, indossando una maglia con il cappuccio e gli occhiali da sole, ma non è sfuggito ai paparazzi che hanno documetato la sua presenza mentre passeggiava al fianco della modella e della madre di lei. La coppia di Hollywood avrebbe incontrato l'amico Eli Roth (regista di 'Cabin Fever') nell'esclusivo ristorante 'Il Riccio' alla Grotta Azzurra e sarebbe stata vista imbarcarsi a Positano sullo yacht Nita K II in direzione dell'isolotto Li Galli. Inoltre la stessa Morrone ha ufficializzato la propria presenza in Italia attraverso uno scatto pubblicato nel seguitissimo profilo Instagram (clicca qui per vedere la foto).

VACANZE ITALIANE PER LEONARDO E CAMILA

La relazione tra Leonardo DiCaprio e la modella Camila Morrone prosegue già da diversi mesi, ma chi è la donna che ha stregato il divo di Hollywood? Come già accaduto per le bellissime colleghe che l'hanno preceduta, anche Camila ha circa un ventennio meno del suo fidanzato. 21 anni lei, 44 lui tanto che persino Lucila Solà (madre di Camila) è di due anni più giovane del suo futuro 'genero'. E in attesa di capire se tra la coppia l'amore durerà o si dissolverà velocemente come per le ex fidanzate dell'attore, non si può certo negare che anche in questo caso Leo abbia scelto una donna tra le più ambite del mondo della moda: nonostante abbia solo 21 anni, Camila ha già sfilato per marchi del calibro di Moschino e posato per il look book di Victoria’s Secret nel 2016. Per lei ci sono state inoltre delle esperienze da attrice, nel film 'My Own Private River' di James Franco e in Bukowski (2013) dello stesso regista. E in questi giorni è di nuovo sul grande schermo nella pellicola 'Never Goin' Back' di Augustine Frizzel.

