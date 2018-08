MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi: "Quando tutto finisce si può restare amici"

Ci sono i sentimenti al centro del tavolo di stasera del Maurizio Costanzo Show. Spazio anche a imitazioni e battute con Filippo Bisciglia e Iva Zanicchi.

06 agosto 2018 Rossella Pastore

Simona Ventura e Katherine Kelly Lang al Maurizio Costanzo Show

Terza replica estiva per il Maurizio Costanzo Show, trasmesso da Rete 4 dopo tre mesi dalla prima visione. Diretta o differita, è sempre l'occasione giusta per parlare di amore. Amore in tutte le sue declinazioni: fraterno, famigliare, carnale, ex-tra-coniugale… Anche l'età è un argomento scottante. Corinne Cléry, Iva Zanicchi e Katherine Kelly Lang fanno a gara a chi ce l'ha più piccolo (l'amante). Non solo: lo stesso Costanzo scherza sulle coppie "regolari". "Stasera si separano", profetizza. Per ora è la Cléry a detenere il record al ribasso: 28 gli anni di differenza tra lei e il suo ragazzo. Segue la Lang, a quota 15, e Iva, con "soli" 10 anni. In compenso, Katherine è la donna con più matrimoni alle spalle.

I TEMI

Nella fiction sono 15; in realtà, quasi 3. La Brooke di Beutiful non si è proprio risparmiata nulla. "Non so perché mi sposi con questa frequenza. Io seguo il copione, gli sceneggiatori". Non risulta che la vita sia scritta da qualche parte. A meno che non si voglia dar credito al destino: allora sì, che la realtà è una fiction; il reality, un fintality. "Adesso ho un compagno meraviglioso", racconta ancora Katherine, "siamo sposati nei nostri cuori". Vale più o meno lo stesso per Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi: "Quando tutto finisce si può restare amici", afferma convinta. Platone avrebbe di che discutere: è attrazione di anime, non di corpi. Ed è la più sublime. "Ricordo quando lui mi chiamò per dirmi che si era innamorato". Fu allora che conobbe Carlotta Mantovan.

BARZELLETTE E IMITAZIONI

"Per il quinto anno alla conduzione di Temptation Island… Filippo Bisciglia!". "E chi se la perde!", gli fa eco Simona Ventura. Ora, al timone dell'edizione Vip, c'è la stessa Ventura. "L'avete visto a Tale e Quale? È bravissimo". Così Bisciglia li delizia con una cover-imitazione di Franco Califano. "Sono cinque anni dalla sua scomparsa: noi lo ricordiamo così". Filippo intona Minuetto, e il pubblico gli dedica un lungo applauso. Anche Iva Zanicchi dà spettacolo: "Ve la racconto, la barzelletta di Paul Anka a Reggio Emilia?". No, grazie: fa già ridere così.

