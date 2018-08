GIANPAOLO E MARTINA SONO TORNATI INSIEME?/ Temptation Island 2018: frecciatine social pre-puntata

Sembrava lui quello destinato a tradire la sua fidanzata ma così non è stato e quando Martina ha baciato Andrew a Temptation Island 2018 tutto è cambiato anche per Gianpaolo.

06 agosto 2018

Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta, Temptation Island 2018

L'amore fra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta sembra ormai finito da tempo, ma i due ex fidanzati continuano a lanciarsi numerose frecciatine proprio attraverso i loro profili social. A lanciare il sasso più grosso, nelle ultime ore, è stato proprio l'ex protagonista di Temptation Island 2018, che, indiretta da Ostuni, dopo aver scoperto della presenza di Andrea Dal Corso a Ibiza nello stesso resort che ospita la sua ex, ha commentato così: "Se il vostro motto è 'Chiodo scaccia Chiodo', assicuratevi che questo chiodo sia piú grosso". Le sue dichiarazioni, probabilmente, si riferiscono alla scelta di Martina Sebastiani di buttarsi a capofitto in una nuova storia con un uomo conosciuto da poco, ma lei, condividendo un breve messaggio su Istagram, ha ben presto replicato a quelle parole così taglienti: "La serenità è stare in pace con se stessi e in armonia con gli altri". Se vi siete persi il post pubblicato poche ore fa da Gianpaolo Quarta, potete cliccare qui e visualizzarlo sul suo profilo ufficiale. (Agg. di Fabiola Iuliano)

ANDREW, DOPO IL BACIO...

Una delle coppie più divertenti di Temptation Island 2018 è sicuramente quella formata da Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. I due sono arrivati nel programma per via delle diverse vedute sul loro rapporto. Lei, essendo più grande anche di età, ha deciso che la sua vita dovesse andare avanti, verso un matrimonio, dei figli, ma sicuramente lontano dalla casa dei suoi suoceri dove vive da quando ha lasciato la sua città per trasferirsi da Gianpaolo. Quest'ultimo, invece, di qualche anno più giovane, vuole vivere ancora i suoi 25 anni al meglio, andando in giro in vespa, viaggiando e, sicuramente, non pensando ad una famiglia e alle responsabilità che questo comporta. Per questo motivo proprio Martina lo ha portato a Temptation Island e in un primo momento sembrava davvero che lui fosse pronto a combinare di tutto riempendo le single di complimenti strampalati che hanno fatto sorridere la sua fidanzata. Le prime due settimane di quiete apparente hanno poi lasciato il posto ad un vero e proprio terremoto.

LE BATTUTE DI LUI E IL BACIO DI LEI CON ANDREW

Lo stesso Filippo Bisciglia e Maria De Filippi, al seguito, avevano affermato che davvero in questa edizione fosse successo di tutto e la conferma è arrivata proprio con Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. Lui ha resistito e, tutto sommato, non ha tradito la sua fidanzata, ma per quest'ultima non si può dire lo stesso. Dal quarto falò Martina è andata in crisi il fatto che Gianpaolo non sia cambiato e che continuasse ad essere il ragazzo frivolo di sempre l'hanno spinta a riflettere. In cuor suo Martina sapeva bene che l'unica decisione possibile fosse l'addio ma proprio qui è cascato l'asino: perché non ha convocato Gianpaolo e lo ha lasciato prima di combinare qualcosa di grosso? Lei non ci ha pensato ma, intanto, si è avvicinata molto ad uno dei single del villaggio, Andrea Dal Corso detto Andrew, il suo prototipo di uomo. Con lei si è lasciata andare e non solo per via delle confidenze fatte ma anche per la loro romantica uscita che si è conclusa con un passionale bacio.

COSA E' SUCCESSO ALL'ULTIMO FALÒ

Cosa è successo all'ultim falò? Chi si aspettava un colpo di scena ovvero il fatto che Martina lasciasse Gianpaolo per uscire con Andrew ha sbagliato e di grosso. I due si sono parlati portando a galla la loro crisi precedente al programma e proprio il fidanzato ha tirato fuori un asso dalla manica (o quasi), un bigliettino che lui stesso ha scritto prima dell'inizio di Temptation Island in cui chiede chiaramente alla fidanzata di sposarlo. Solo bugie quindi? Sembra di sì visto che lo stesso Filippo gli ha fatto notare che avrebbe potuto darglielo a casa senza partecipare al programma e la sua risposta? "Sono venuto qui alla ricerca di risposte su di me" e le ha avute visto che era pronto a sposare Martina che, invece, è scappata via a gambe levate chiudendo anche il suo discorso con Andrew: "Adesso al primo posto c'è Martina libera", cosa è successo un mese dopo ai tre protagonisti di questa storia?

