Michael e Lara / L'ex fidanzato contro gli haters: "La famiglia non si tocca" (Temptation Island 2018)

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 18.27 Morgan K. Barraco

Lara e Michael, Temptation Island 2018

Dopo aver mancato di rispetto alla sua ragazza rivelando dettagli inediti sul loro rapporto, Michael De Giorgio è stato preso di mira dal pubblico di Temptation Island 2018. Al suo indirizzo, infatti, sono arrivate numerose offese e i tanti haters non hanno risparmiato neanche la sua amata madre. Su tutte le furie, l'ex fidanzato di Lara Rosie Zorzetto ha quindi pubblicato alcune Ig Story, dove ha difeso a spada tratta colei che l'ha cresciuto fra mille difficoltà. Ecco le sue parole: "Volevo rubarvi due minuti per farvi conoscere quella che è la persona più importante della mia vita, ovvero mia madre. Perché ve la voglio presentare? Perché volevo farvi sapere che questa donna, che ha cinquant'anni e se li porta benissimo, in un periodo difficile della nostra vita, ovvero quando è venuto a mancare mio padre - avevo cinque anni - ha avuto due c** così di tirarmi su e non farmi mancare niente. In quel casi voi dimostrate voi delle brutte persone, noi io". Conclude il suo messaggio, una frase su Ig Story: "La famiglia non si tocca": riuscirà Michael a mettere un freno a tutte le polemiche? (Agg. di Fabiola Iuliano)

LEI SUPER SEXY A IBIZA, LUI SI È PENTITO?

Non ci dovrebbero essere colpi di scena nella puntata speciale di Temptation Island 2018 in onda questa sera su canale 5 tra Lara e Michael. La Zorzetto e De Giorgio si sono detti addio dopo due anni e mezzo. Conclusa l’avventura nel villaggio in Sardegna, i due hanno intrapreso due strade diverse anche se Michael ha tentato di riallacciare i rapporti con la Zorzetto che non sembra avere alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Lara, infatti, è volata ad Ibiza con Martina Sebastiani. Sull’isola spagnola si sta godendo la sua vacanza da single postando foto e video su Instagram. Nell’ultimo post si è mostrata più sexy che mai. Con un costume bianco, l’ex fidanzata di Michael sfoggia il fisico e scrive: “Dove non puoi amare, non soffermati ???? Essere se stessi sempre a prescindere dal percorso o da quello che la vita ti offrirà. Il sorriso e l’umiltà sono le uniche cose che ti dovrai sempre portare dietro e che contano davvero. Non bisogna volare in alto se non con l’aereo. Anche in una pazza vacanza improvvisata a Ibiza”. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

L'ADDIO TRA MICHAEL DE GIORGIO E LARA ROSIE ZORZETTO

Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto sono forse partiti in sordina a Temptation Island 2018, ma la loro coppia è quella che in assoluto ha scatenato i fan. La maggior parte dei telespettatori si è schierata infatti a favore di Lara, a causa dei numerosi tradimenti di Michael. A giocare a sfavore del ragazzo è stato tuttavia il suo comportamento all'interno del villaggio, soprattutto per quanto riguarda il rapporto creato con Rita Cardinale, single che ha adocchiato fin dal suo arrivo al villaggio. I due si sono trovati subito in sintonia, tanto che Michael è riuscito ad ammettere, seppur con parole sibilline, di essere molto trattenuto. Nella fase iniziale del programma infatti non ha ricevuto video della fidanzata e questo lo ha spinto a mantenere le distanze con la Tentatrice. Lara però ha intravisto nel suo atteggiamento qualcosa di più, tanto da decidere di cambiare strategia e lasciarsi andare con il single Giuseppe Santamaria. Le versioni dei due fidanzati durante il falò di confronto si incrociano: chi dei due ha iniziato per primo a togliere ogni freno con il Tentatore o la single?

LE CRITICHE NEI CONFRONTI DI LARA

Lara Rosie Zorzetto non ha sopportato diversi dettagli sull'esperienza di Michael De Giorgio a Temptation Island 2018. Il fidanzato, ormai ex, ha infatti lanciato più volte l'amo verso Rita Cardinale e si è mostrato fin troppo attento verso i bisogni della ragazza. Nelle prime puntate si sono avvicinati e poi allontanati: Michael ha sottolineato agli altri fidanzati di non voler dare modo a Lara di fraintendere il suo atteggiamento. Allo stesso tempo però si è mostrato fin troppo attento alle esigenze di Rita, approfittando della sua spalla per parlare male della fidanzata. L'ha dipinta infatti come una ragazza poco attenta all'ordine, imbranata e soprattutto ha svelato alcuni dettagli intimi del loro rapporto. A causa di un tradimento avvenuto a novembre, fra i due non ci sarebbe stata più alcuna vicinanza fisica. Ed è stata proprio questa frase a spingere Lara verso una strada lastricata di consapevolezza ed iniziare a notare di risultare attraente agli occhi di Giuseppe Santamaria. Al single ha infine rivelato di sentirsi sempre denigrata dal fidanzato, soprattutto perché a causa dei tanti rospi ingoiati, è finita con l'ingrassare diversi kg. Cosa che Michael le ha fatto notare con disappunto acceso in più di un'occasione.

LUI CADE NELLA TRAPPOLA DI LARA

Sicuro di essere al riparo dalle critiche, Michael De Giorgio non poteva di certo sospettare il piano diabolico di Lara Rosie Zorzetto. La fidanzata infatti ha adottato una doppia strategia: da un lato ha deciso di lasciarsi andare a Giuseppe Santamaria, tanto da lanciarsi in un massaggio di 50 minuti lontano dalle telecamere. Dall'altro ha richiesto alla redazione di poter far credere a Michael di non essere inquadrato, in modo da capire il suo reale pensiero. La ragazza vedeva il fidanzato fin troppo controllato di fronte a Rita Cardinale e visti i tradimenti precedenti, era sicura che ci fosse dell'altro. E così è stato: in un incontro ipoteticamente segreto, Michael ha svelato a Rita di essere solo impegnato a fare la parte della vittima. Per questo avrebbe pianto di fronte alle telecamere ed avrebbe scritto con il ketchup su un telo bianco "eri tutta la mia vita", facendo credere alla fidanzata di aver provocato la loro rottura. A quel punto il suo obbiettivo era chiaro: ritornare a casa, buttare ogni oggetto di Lara, definita più come la sua dog sitter, e trascorrere i giorni estivi al mare. Peccato che Lara abbia scoperto tutto ed anche se Michael ha evitato il confronto accampando scuse, solo per avere la possibilità di vivere l'uscita notturna con Rita e infilarsi nella camera da letto da single, ha scoperto la verità durante l'ultimo falò di confronto.

