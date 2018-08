NICCOLÒ BETTARINI/ "Basta vita notturna, dopo l'aggressione ho ritrovato la fede"

Dopo l'aggressione subita fuori da una discoteca milanese, Niccolò Bettarini è pronto a cambiare vita: "Ora inseguo il sogno di diventare calciatore".

06 agosto 2018 Rossella Pastore

Niccolò Bettarini dopo l'aggressione

"Non tutti i mali vengono per nuocere", "il dolore tempra lo spirito", "ciò che non uccide, fortifica". Questa la morale della (brutta) storia di Niccolò Bettarini, scampato al peggio nella notte tra sabato 1° e domenica 2 luglio. A un mese dall’aggressione, il 19enne figlio di Simona Ventura torna a parlare di quei tragici istanti. "Ricorderò per sempre che in ambulanza, nella mia testa, ho improvvisamente iniziato a pensare: 'Non voglio morire così… Io non voglio morire così…'. E a quel pensiero ho dato voce. L’ho gridato ai medici, a tutti, per tutto il tragitto che l'ambulanza ha percorso fino all’ospedale. Volevo che lo sapessero tutti, probabilmente volevo che il mio urlo arrivasse in Cielo e lo sentisse anche Dio. In fin dei conti, penso che sia andata proprio così". Ai microfoni di Di più parla della fede ritrovata: "Siamo una famiglia credente, siamo profondamente cristiani e quello che è successo mi ha fatto ritrovare la fede. Non penso che sia stata solo fortuna. Mia madre e io, pochi giorni dopo essere usciti dall’ospedale, siamo andati da padre Roberto, il parroco che a Milano ha sposato lei e papà. Siamo stati con lui una giornata intera, abbiamo parlato tanto".

Il cambiamento

"Una coltellata è arrivata dritta vicino al fegato. Una costola, spezzandosi, ne ha rallentato l’affondo. Se quella stessa coltellata fosse arrivata qualche millimetro più sopra, se la costola non l’avesse deviata, mi avrebbe perforato il polmone. Uscire vivi da situazioni del genere ti cambia profondamente…". Niccolò, ora, insegue il sogno di diventare calciatore: "Se voglio davvero realizzarlo", ammette consapevole, "devo smetterla di fare vita notturna. Farò di tutto per cercare di tornare a giocare al più presto nella mia squadra, la Triestina. […] Quanto alla tv, per ora parlarne è prematuro".

© Riproduzione Riservata.