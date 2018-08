Nina Moric e Luigi Favoloso/ Accuse a Corona e vacanze lontano dai gossip

Nina Moric e Luigi Favoloso si sono lasciati: l'ex gieffino accusa Corona di ricatto, lei relica sui social, ma poi entrambi cancellano tutto anche se è ormai tardi.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 18.19 Stella Dibenedetto

Nina Moric e Luigi Favoloso

Vacanze al mare per Nina Moric, che si prende una pausa dal gossip sulle coste di Vibo Valentia. La location prescelta è la splendida Costa dei Monaci, a ovest della Calabria. "E che buon giorno sia!", saluta solare nelle Stories. La Moric è con le amiche Rita Conzo e Loredana Cosmi, oltre all'hair stylist e make-up artist Nicolò Grossi. "Ecco: di nuovo abbandonata da Grossi. Qualcuno lo ha visto?", chiede in video spazientita. Poi fa il suo identikit: "È uno abbastanza in forma, robusto…". E una signora la prende sul serio: "Con la magliettina bianca e il codino?". Nina: "No, non è lui. Grossi, da quando ti fai il codino?". Nina e Nicolò sono inseparabili da tre anni. Con lui è stata più volte paparazzata, ma i due sarebbero "solo" buoni amici. [agg. di Rossella Pastore]

RITORNO DI FIAMMA

Sui social è ancora battaglia. Nina Moric e Luigi Favoloso stanno insieme oppure no? Dopo il Grande Fratello, la modella ha più volte ribadito il suo poco interesse a tornare sui suoi passi con il suo ex fidanzatao ma dopo si è parlato di un loro ritorno insieme. Il mistero rimane e mentre Favoloso è rimasto "out" anche sui social, la modella si è riappacificata con Fabrizio Corona che è pronto a darle una seconda possibilità con il figlio Carlos, e adesso? Un nuovo caos sui social sembra aver messo tutto in crisi e adesso si ricomincia. Le polemiche sui social non mancano e mentre il popolo trova nuovamente il modo di attaccare la Moric e, soprattutto, Favoloso, la modella si gode le vacanze al mare e lascia andare un sottofondo che potrebbe essere una chiara dichiarazione a qualcuno. Sulle note di "Questa nostra stupida canzone d'amore", la Moric mostra tramonti e mari calmi, sarà davvero una dedica d'amore e speciale per qualcuno oppure sarà solo un'invenzione dei fan? (Hedda Hopper)

UN TRIANGOLO CHE NON HA FINE?

Nina Moric e Luigi Favoloso non stanno più insieme. Dopo l’avventura del napoletano nella casa del Grande Fratello 2018, i due avevano ricominciato a frequentarsi mostrandosi anche insieme in Croazia in occasione dei Mondiali di calcio. Negli ultimi giorni, però, sembra sia cambiato qualcosa e ad annunciarlo è proprio Favoloso con un post sui social poi rimosso. Nina Moric, dopo anni di battaglia, ha ritrovato la serenità con l’ex marito Fabrizio Corona. Una foto con Carlos ha sancito la pace tra i due. Il ritrovato rapporto tra la modella croata e Corona, stando a quanto scritto da Favoloso sui social, avrebbe rovinato il suo rapporto con la Moric. “Mi avete accusato di aver finto la fine della mia relazione con Nina, bugia grandissima, io ho sempre postato cose con lei, in Croazia, al suo compleanno e in tante altre serate. Momenti belli per entrambi, siamo stati insieme ed è stato più bello di prima. Non abbia o mai ufficializzato il tutto per il non troppo velato ricatto a cui Nina è sottoposta, “se vuoi vedere tuo figlio stai lontana da Favoloso” – fa sapere Favoloso puntando il dito contro Fabrizio Corona che avrebbe obbligato l’ex moglie a troncare i rapporti con Favoloso per vedere il figlio Carlos – “Ho pensato che questa cosa fosse passeggera ed ho accettato per amore. Perché so quanto Nina ami Carlos. Ma ora basta, perché dai ricatti siamo passati alle avance e a mancanze di rispetto nei miei confronti. “Se vuoi stare con tuo figlio vieni in Puglia a casa mia’( cit). Allora, lei ha accettato, ma io con tutto l’amore questo non posso accettarlo”.

LA REPLICA DI NINA MORIC A FAVOLOSO

Luigi Favoloso ha poi cancellato il post in questione anche se ormai le sue parole avevano già fatto il giro del web. Dopo averci pensato su, anche Nina Moric ha deciso di dire la sua sulla vicenda. La modella ha spiegato di non aver subito nessun ricatto e di aver deciso, insieme all’ex marito Fabrizio Corona, di aver messo il bene di Carlos davanti a tutto restituendogli quella serenità che gli è mancata negli ultimi anni. “Sono senza parole. Io preferivo non rispondere al post di Luigi Mario Favoloso. Ma per rispetto della serenità raggiunta ritengo doveroso farlo” – comincia così la spiegazione della Moric – “Ciò che ha scritto il mio ex fidanzato è totalmente inventato. Nessun ricatto né avances sono state mai destinate al mio indirizzo da parte di Fabrizio. Tratta solo di un comune desiderio di far star bene nostro figlio Carlos Maria con entrambe le figure genitoriali per restituirgli quella serenità ogni tanto vacillata”. Lo sfogo della modella croata, poi, si conclude così: “Inutile dirlo, il bene di Carlos Maria viene prima di ogni altra cosa al mondo”.

