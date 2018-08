Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 6 agosto 2018 a LatteMiele: Vergine in grande difficoltà e il Leone...

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 agosto 2018. Previsioni segno per segno: Sagittario in difficoltà, Ariete in crescita, quali sono i segni al top e quelli in difficoltà?

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.55 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 6 AGOSTO 2018

L'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci offre diverse interessanti analisi, andiamo ad osservarlo da vicino segno per segno. Il Leone ha finalmente stelle molto promettenti e fortunate. Se si sta aspettando una bella notizia o si deve affrontare una prova sembra che quello che è stato fatto fino ad ora ancora non abbia avuto esito. Ma in realtà non è affatto così, si tratta di una esperienza utile che si matura e si mette da parte e poi si potrà sfruttare da novembre con uno splendido Giove. È molto importante pensare alla fine di quest’anno come ad una fase preparatoria per un 2019 che porta qualcosa in più. La Vergine non va al meglio, intorno al segno ci sono persone disattente che non ascoltano. Fare chiarezza in amore è importante se si vogliono chiarire le idee ed evitare qualsiasi tipo di competizione verbale. Se ci si trova fuori forma mercoledì e giovedì saranno giornate molto interessanti. Basta con le polemiche per almeno 48 ore, sarebbe meglio vivere le cose con tranquillità evitando di vivere delle ulteriori complicazioni.

Lo Scorpione in questo inizio di settimana viene liberato da qualche fardello. Qualcuno può completare una compravendita o un buon affare. Se si aspetta il momento giusto per farsi avanti in una situazione di lavoro che si vuole chiarire questa è senz’altro una buona giornata. Bisogna cercare sempre situazioni particolari in amore perché piace esser messi alla prova. In un certo senso più si litiga più si ama. Ci si trova spesso a discutere a livello familiare e personale perché ci si rapporta a persone che sono forti quanto lo stesso segno. Tra mercoledì e giovedì arriva una bella notizia e stasera si potrà mostrare molta attenzione verso qualcuno che piace. Il Capricorno in questa giornata potrebbe ricevere un consiglio importante da una persona di famiglia. Spesso quando si è giovani si frequentano persone più grandi. Non si deve escludere che una persona più anziana dia un buon consiglio. Si espongono i punti di vista e non si deve avere paura di fare richieste.

GEMELLI LUNA NEL SEGNO, ACQUARIO PARTENZA SPRINT

I Gemelli aprono con la Luna nel segno e partono con una settimana ricca di vitalità. Quelli che hanno da pochi mesi iniziato un nuovo lavoro sono molto eccitati per questo, quelli che invece sono da molti mesi fermi a fare lo stesso lavoro sono nervosi. Quest'oroscopo è più fortunato per le persone che possono agire senza vincoli, come i liberi professionisti e gli autonomi. Chi lavora come dipendete si sente vincolato come se avesse un peso addosso. In amore bisogna fare attenzione se una persona non fa per il segno in questione, si deve ammetterlo a sé stessi perché con Venere nel segno si possono fare delle scelte importanti. L'Acquario parte alla grande, sono tre giorni interessanti per lavoro e attività. C’è sempre un debito da sanare e ultimamente sono usciti più soldi di quelli che sono entrati. Non bisogna disperare però perché grazie alla Luna si sarà pervasi da un grande ottimismo.

L'Ariete ha una nuova settimana che parte in modo favorevole per le emozioni, le sensazioni e la determinazione ma un po' agitate per quanto riguarda amore e relazioni. Quando l'oroscopo è agitato per l'amore non vuol dire che tutte le storie finiscono ma è probabile che qualcuno in questi giorni sia meno portato alla sopportazione. Da qualche tempo si è troppo polemici, è meglio cercare un cambiamento. Si riceverà un regalo particolare e ora la Luna regala tenerezza e piacevolezza. Le coppie che si amano devono cercare di evitare i contrasti. La Bilancia questo lunedì potrebbe ricevere una bella telefonata e potrebbe anche darsi da fare. Venere vuole bene e in questo momento si devono chiarire le relazioni che non stanno più funzionando. Con Gemelli e Acquario si avrà una carica in più, sarà quindi opportuno frequentare le persone di questi segni per avere una crescita interessante da vedere.

Il Cancro ha stelle che consigliano di assecondare un momento di molta apatia. In amore potrebbe nascere qualche incertezza e fin da oggi si potrebbe programmare un evento o una cena a due per chiarire cose che non vanno o che hanno già in passato creato qualche preoccupazione di troppo. Cercare di vivere tutto con tranquillità può portare anche a un giovamento dal punto di vista fisico e non solo psicologico. Il Toro deve sollecitare a vivere con serenità, si è decisamente carichi di responsabilità e qualcuno ha dovuto provvedere a tante esigenze. Ora è il caso di rilassarsi un po' e fare le cose che si amano. Non è difficile recuperare perché c'è una situazione di grande potenza. Sarà importante valutare tutte le cose che accadono con attenzione e anche voglia di fare.

SAGITTARIO IN CRISI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce. Il Sagittario non vive un grande momento. E' stressato questo batticuore gli impedisce di vivere al meglio quelle che sono le condizioni di crescita che ci si era predisposti per questo preciso periodo. Nonostante questo le situazioni che nascono in questo periodo sono destinate ad avere uno sviluppo interessante che porterà a una crescita proporzionale nelle prossime settimane. I Pesci sono in una fase di rinnovamento che può portare a vivere delle situazioni interessanti. Qualcuno sta già pensando a migliorare il suo status, ma forse sarebbe meglio evitare di prendersi dei rischi e godersi quello di positivo che offre questo periodo senza l'obbligo di strafare o di ottenere per forza dei risultati che portino all'eccellenza. Aspettare qualche giorno per tornare a sorridere è l'unica cosa che si consiglia di fare.

ARIETE SPLENDIDE GIORNATE, TOP E FLOP

Ora è il momento invece di analizzare i segni top e flop per la giornata di oggi. La Bilancia è in crescita, potrebbe nelle prossime ore ricevere una splendida telefonata, che potrebbe regalare delle sorprese non da poco. E' il momento di trovare delle risposte e queste potrebbero arrivare anche da un'altra persona. L'Ariete vive delle splendide emozioni anche grazie alla presenza di stelle decisamente favorevoli. Si cerca di cambiare solo su una cosa, perché di recente si è diventati un po' troppo polemici con il prossimo. La Vergine è in difficoltà e non riesce a trovare delle risposte facili da gestire. Da mercoledì potrebbe arrivare una svolta importante in grado di regalare nuova linfa dopo un inizio di settimana decisamente molto complicato. Sarebbe importante evitare nelle prossime 48 ore quelle che si potrebbero considerare delle complicazioni poi non facili da gestire.

© Riproduzione Riservata.