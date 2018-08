Paola Perego e Laura Campiglio contro gli asessuali / "Sono malati": è bufera dopo Al Posto del Cuore

Al Posto del Cuore, polemica sul programma radio condotto da Paola Perego e Laura Campiglio per le loro dichiarazioni nella puntata del 4 agosto: “Gli asessuali? Sono malati”

06 agosto 2018 Anna Montesano

Paola Perego e Laura Campiglio

Una nuova ondata d’indignazione e polemiche si sta scatenando su Paola Perego a un anno e mezzo dalla violenta polemica per la lista delle “donne dell’est” che le costò la chiusura di Parliamone Sabato. Nella bufera ci finisce la scrittrice Laura Campiglio che, con la Perego, conduce la trasmissione radiofonica Al posto del Cuore, in onda su Radio 2. È qui che, nell'appuntamento di sabato 4 agosto, la Capiglio esordisce, dichiarando: “C’è una cosa alla quale dobbiamo parlare: gli asessuali”. Un argomento sul quale entrambe si trovano d'accordo ma non trovano concorde il pubblico in ascolto. La Perego, infatti, spiega subito il suo pensiero: "Dove andremo a finire?", si chiede; poi continua: "Esistono, ma proprio di genere maschile?" domanda la Perego alla scrittrice, che replica "Drammaticamente esistono. Queste persone strane si sono riunite in un movimento globale, non me ne capacito".

"NON RIPRODUCENDOSI SONO IN VIA D'ESTINZIONE"

Paola Perego, allora, cerca di ironizzare parlando di ceretta a cui gli asessuali non dovrebbero sottomettersi per risultare più seducenti sotto le lenzuola, ma la Campiglio subito redarguisce la collega: "Smettila Paola, parli come loro, che dicono che questa loro condizione - questa loro malattia, diciamo la verità - è in realtà una grande libertà che consente loro di coltivare passioni ed affetti [...] Non voglio nemmeno sporcarmi la mente con questo pensiero". E alla fine delle dichiarazioni della Campiglio, non manca la chicca finale di Paola Perego: "Sai che c'è? Che non riproducendosi, sono destinati ad essere una categoria in via d'estinsione".

© Riproduzione Riservata.