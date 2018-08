Raffaela Giudice e Andrea Celentano/ Temptation Island 2018, Teresa Langella piange ma lui regge, e ora?

Raffaela e Andrea sono usciti felici e insieme da Temptation Island 2018 ma il pubblico è pronto a scommettere in un loro addio, come è andata a finire un mese dopo?

06 agosto 2018 Hedda Hopper

Raffaela Giudice e Andrea Celentano, Temptation Island 2018

Raffaela Giudice e Andrea Celentano rappresentano il dramma di Temptation Island 2018. Vuoi per la loro giovane erà, vuoi per l'amore troppo esagerato che lei prova per lui, fatto sta che Raffaela non ha fatto altro che piangere e oggi, a distanza di un mese dal loro addio al villaggio ancora in coppia, scopriremo come è andata a finire. Non è la prima volta che una coppia lascia d'amore e d'accordo il programma per poi ritrovarsi fuori senza riuscire a superare tutto quello che è venuto a galla man mano. La stessa messa in onda postuma e il fatto che i protagonisti debbano commentare e tenere a bada il pubblico, spesso fa emergere dettagli e rivelazioni a cui, in un primo momento, non si era fatto caso, lasciando arenare tutto. Sarà questo il caso della travagliata coppia formata da Raffaela e Andrea? La puntata speciale di Temptation Island 2018 in onda oggi su Canale 5 alzerà il velo su cosa è successo dopo l'ultimo falò e il ritorno alla vita di tutti i giorni ad un mese di distanza, i due sono ancora innamorati e fidanzati?

ANDREA HA SBAGLIATO?

La risposta a questa domanda non può essere che sì. Attenzione, Andrea Celentano nel suo percorso a Temptation Island 2018 non si è lasciato andare a niente di fisico (tranne qualche pettegolezzo hot per il gioco di mano di Teresa Langella sotto le coperte) ma sicuramente sembrava molto vicino alla single che più si è avvicinata a lui. Andrea e Teresa avevano un feeling speciale, bastava un solo sguardo per capirsi e sorridere complici e proprio durante una delle loro serate, il fidanzato aveva lasciato intendere che non avrebbe lasciato Rafaela e non solo per via di quello che prova per lei ma per tutto il contorno lasciando trasparire che la presenza delle loro famiglie giocasse un ruolo importante in questo rapporto. La notizia non ha lasciato indifferente l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che si è sciolta in lacrime e si è rintanata in spiaggia convinta che lì Andrea le avrebbe detto qualcosa di più o si sarebbe sbialanciato ma così non è stato. Andrea ha avuto molta complicità con la single e questo agli occhi di una fidanzata può essere più grave di un bacio o di una coccola dovuta "all'ormone" ma per Rafaela non è stato così.

L'ULTIMO FALÒ

Lei e Andrea si sono incontrati all'ultimo falò chiudemdo, di fatto, l'edizione dei record di Temptation Island e, se in un primo momento, sembrava che Rafaela fosse pronta a vomitare addosso ad Andrea tutta la delusione del caso, subito ci siamo accorti che presto sarebbe finita in un altro modo. Andrea ha ribadito il fatto di non aver fatto niente e che, pur avendo a disposizione 13 ragazze tra cui Teresa, alla fine ha scelto lei e questo dovrebbe dirla lunga sul suo amore. Il fidanzato ha ribadito i suoi sentimenti e la voglia di non stare più lontano da Rafaela nemmeno un giorno e lei si è sciolta. I due si sono abbracciati, lui le ha rimesso l'anello al dito, e le ha promesso amore e certezze convinto che da quella sera in poi non si sarebbero più lasciati, è davvero andata a finire in questo modo? Sui social tutto tace e se lui si è difeso dalle accuse, anche lei ha fatto lo stesso comparendo in una serie di foto che la ritraggono insieme alle altre ragazze del villaggio, sintomo del fatto che è tutto finito oppure no?

© Riproduzione Riservata.