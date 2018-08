Rita Cardinale/ Temptation Island 2018, le rivelazioni della single metteranno in crisi Michael?

Temptation Island 2018 torna in onda con le rivelazioni del "dopo falò" in cui la single Rita Cardinale svelerà quello che è successo con Michael a trasmissione finita

06 agosto 2018 Hedda Hopper

Lara e Michael, Temptation Island 2018

E alla fine Michael è quello peggio uscito da Temptation Island 2018 e da quello che è successo all'ultimo falò di confronto con Lara Zorzetto. A quanto pare il bel fidanzato ha deciso di sfruttare il programma dicendo no al falò e scegliendo di passareun weekend con la single Rita Cardinale e proprio quest'ultima sarà la chiave per chiudere, nel peggior modo possibile, l'avventura del fidanzato nel programma. Proprio lei, infatti, ha scelto di raccontare quello che è successo e, soprattutto, avvisare la redazione di quello che il fidanzato ha cercato di fare convinto che le telecamere non potessero incastrarlo. Alla fine, proprio durante la serata, Michael ha cercato l'approccio fisico con lei convinto che senza telecamere potesse fare quello che voleva puntando alla single e facendole credere che un giorno, fuori dal programma, le cose potrebbero cambiare.

LE PAROLE DI RITA E I COMPLIMENTI SUI SOCIAL

Lei stessa ha rivelato: "Ha cercato il contatto fisico con me e mi ha detto che aveva voglia di me in senso fisico e che non credeva di doversi porre dei limiti che avrebbe avuto solo davanti alle telecamere". Le cose per Michael non si mettono bene e al racconto di Rita Cardinale, che lascerà intendere che lui avrebbe voluto un seguito fuori dal programma, si alternerà quello di Lara che conferma l'interesse del fidanzato nuovamente per lei. I fan sperano davvero che Lara non torni sui suoi passi e che Rita faccia lo stesso allontanandosi a gambe levate da Michael. Cosa vedremo questa sera nello speciale "viaggio di Temptation Island 2018" in onda su Canale 5? In questi giorni sui social le cose si sono un po' calmate e le critiche dei primi giorni hanno lasciato spazio a complimenti e parole dolci anche per Rita capace di uscire dal suo ruolo e rimettere i piedi per terra.

