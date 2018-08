Selvaggia Lucarelli nel cast di Domenica In? / "Mara Venier sta pensando di allestire un'Arena al femminile"

Selvaggia Lucarelli nel cast di Domenica In? Pare che la conduttrice Mara Venier la voglia ai fini di allestire una sorta di Arena al femminile: l'indiscrezione da Blogo

Continuano le indiscrezioni e le anticipazioni sulla nuova edizione di Domenica In. Mara Venier, nel corso di un'intervista rilasciata alcuni giorni fa a il Messaggero, ha fatto sapere che nel cast della nuova edizione, della quale sarà conduttrice, ci saranno l'ex ciociara di Avanti un altro Alessia Macari e l'attrice Gabriella Germani che farà l'imitazione di Maria De Filippi conducendo Gli amici di Maria, "una specie di Corrida con cantanti strampalati da giudicare". Nel cast, secondo le indiscrezioni lanciate dal portale Blog, potrebbe però esserci anche Selvaggia Lucarelli. La nota giornalista, ormai giudice fisso a Ballando con le stelle, potrebbe quindi essere uno dei volti di Domenica In 2018 e fare concorrenza alla sua "amata" Barbara D'Urso.

LA TRATTATIVA C'È: LA LUCARELLI CONFERMA

Ecco, infatti, quanto fa sapere il portale: "nel cast della nuova edizione dello storico contenitore di Rai1 potrebbe esserci Selvaggia Lucarelli. La giornalista de Il Fatto Quotidiano è stata contattata dalla Venier che starebbe pensando ad allestire una sorta di Arena al femminile da collocare nella prima parte del programma, provando a sottrarre pubblico a Domenica Live di Barbara d'Urso che proprio in quella fascia oraria su Canale 5 fa registrare ascolti più contenuti." Una mossa sicuramente astuta quella della Venier, che potrebbe battere la sua amica Barbara D'Urso proprio nella parte iniziale dello show domenicale. Riuscirà la Venier nella sua impresa? Intanto la Lucarelli, in questi giorni in vacanza in Perù, ha confermato l'esistenza di questa trattativa.

