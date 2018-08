Sonia Lorenzini a Bali durante il terremoto / "Il caos, è stata la notte più lunga della mia vita"

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato in vacanza a Bali durante il terremoto. Il racconto dell'ex tronista di Uomini e Donne: "È stato il caos, la notte più lunga della vita"

06 agosto 2018 Anna Montesano

Sonia Lorenzini

“Chi l’avrebbe mai detto che il mio viaggio dei sogni si sarebbe trasformato verso il finale in una sorta di film… e non di quelli in cui si consiglia una buona visione“. Inizia così il lungo racconto di Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, che è stata coinvolta nel terremoto che ha colpito l'Indonesia nelle ultime ore. Proprio nella paradisiaca isola, molto in voga negli ultimi anni, la Lorenzini si trovava per una vacanza romantica assieme al fidanzato Federico Piccinato, vacanza che è stata stravolta dal terribile terremoto. “Non so esattamente descrivervi come mi sento, tralasciando la stanchezza ma saprei descrivere ogni secondo da quel frastuono… La porta aperta, i pezzi di muro che cadevano, la corsa sulla strada in preda al panico, l'agitazione e la paura!”, racconta ancora Sonia.

IL FORTE RACCONTO DI SONIA LORENZINI

L'ex tronista di Uomini e Donne, che a Bali era con il fidanzato Federico Piccinato, racconta poi i momenti più drammatici di questa esperienza: “Da lì in poi il caos…è bastata una parola, chiaramente quella che non si vorrebbe mai sentire… e niente, ci siamo trovati ad arrampicarci nel vero senso della parola su una montagna!”. Ma non è finita: “Le unghie che si infilavano nella terra, i sassi sotto i piedi, le ciabatte lanciate insieme alla borsa… e il mio ometto che non mi ha mai lasciata per un secondo! Non ci siamo fermati, abbiamo camminato fino ad arrivare a 1200m e non chiedetemi come abbiamo fatto!”. Sonia e Federico hanno poi trovato ospitalità presso una famiglia del luogo, “proprio in cima alla montagna”. Così conclude: “La notte più lunga della mia vita. Ad ogni tremare della terra scendevano le lacrime perché ciò che ha predominato è una paura immensa”.

© Riproduzione Riservata.