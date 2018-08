Tower Heist - Colpo ad alto livello, Italia 1/ Curiosità sul film con Eddie Murphy (oggi, 6 agosto 2018)

Tower Heist - Colpo ad alto livello, il film in onda su Italia 1 oggi, in prima serata. Nel cast: Eddie Murphy e Ben Stiller, alla regia Brett Ratner. Il dettaglio della trama.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.51 Morgan K. Barraco

il film commedia in prima serata su Italia 1

Il budget usato per le riprese di Tower Heist - Colpo ad alto livello, il film in onda stasera su Italia1, è stato più che consistente e stimato attorno ai 75 milioni di dollari. Purtroppo il riscontro ai Box Office durante il week end di apertura ha segnato un flop per la produzione, a causa di un incasso di appena poco oltre i 24 milioni. Grazie alla distribuzione mondiale si è riusciti ad ottenere un netto miglioramento, sfiorando i 153 milioni. Secondo quanto riporta IMDB, Eddie Murphy è stato convinto a partecipare al progetto solo grazie alla presenza di Ben Stiller come protagonista. L'attore tuttavia ha richiesto un extra di 500 mila dollari quando la Universal Pictures ha richiesto una scena aggiuntiva per mostrare che cosa sarebbe accaduto ai due protagonisti alla fine della trama principale. Per il suo coinvolgimento, Murphy ha comunque ottenuto un ingaggio da 7,5 milioni di dollari. Il progetto nasce comunque da un'idea dello stesso comico, che aveva proposto per primo il copione al regista Brett Ratner ed al produttore Brian Grazer.

NEL CAST BEN STILLER

Tower Heist - Colpo ad alto livello verrà trasmesso da Italia 1 nella sua prima serata di oggi, lunedì 6 agosto 2018. La messa in onda è per le 21.15 circa, per una regia a cura di Brett Ratner. La pellicola è del 2011 ed appartiene al genere commedia, con protagonisti Eddie Murphy e Ben Stiller. Il soggetto è stato ideato invece da Adam Cooper, Ted Griffin e Bill Collage, mentre la produzione è stata realizzata dallo stesso Murphy in collaborazione con Brian Grazer. Le musiche inoltre sono nate da un'idea di Christophe Beck. Il cast prevede tra gli altri anche nomi importanti come Casey Affleck e Tea Leoni, oltre a Matther Broderick, Michael Pena, Gabourey Sibide, Judd Hirsh, Alan Alda, James Colby, Kate Upton e Nina Arianda.

TOWER HEIST - COLPO AD ALTO LIVELLO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Tower Heist - Colpo ad alto livello segue le vicende di Josh Kovaks, il gestore di un palazzo di molti piani che si trova a New York. Il suo modo di fare altruista e generoso lo rende amichevole agli occhi di tutti gli inquilini, specialmente per quanto riguarda Arthur Shaw, un finanziere. Quest'ultimo tuttavia verrà arrestato in seguito dall'FBI con l'accusa di frode. Josh è sicuro che si tratti di un equivoco facilmente risolvibile, ma poi si scopre che il fondo pensione dei dipendenti, che aveva affidato a Shaw perché lo gestisse, è sparito. Quando uno degli impiegati cerca di uccidersi, Josh inizia a cambiare radicalmente opinione su Shaw e decide di incontrarlo in carcere, riuscendo a perdere la calma. Una federale gli riferisce tuttavia che Shaw potrebbe presto essere rilasciato e che in questo caso non potrebbe mai recuperare il fondo pensione. Lo avvisa però di alcune voci che circolano sul finanziere e sul fatto che abbia nascosto da qualche parte 20 milioni di dollari. Josh decide quindi di unirsi ad altri due uomini licenziati ed un inquilino che ha subito lo sfratto per entrare di nascosto nell'attico del detenuto e prelevare i soldi. Per riuscire a mettere in atto il suo piano, chiederanno inoltre l'aiuto di un certo Slide, che ha la fama di essere un ladro.

