Techetechetè / "Ancora Cantautori": Pino Daniele, Gino Paoli e Sergio Endrigo (Anticipazioni puntata 6 agosto)

Techetechetè, anticipazioni 6 agosto: nella puntata dal titolo "Ancora cantautiori", spazio a Pino Daniele e a Lucio Dalla, ma anche a Enzo Jannacci e Gino Paoli (Rai 1, 20.35)

06 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Techetechetè

"Ancora Cantautori" è il titolo della nuova puntata di Techetechetè, che questa sera, a partire dalle 20.35, ripercorrerà le esibizioni più intense dei principali compositori italiani. Sul piccolo schermo torneranno infatti Pino Daniele e Lucio Dalla, due dei protagonisti più amati degli ultimi decenni, ma anche Antonello Venditti, che dal 1972, anno degli esordi, ha emozionato le generazioni con i suoi brani d'amore e di impegno sociale. I filmati delle teche Rai ripercorreranno inoltre uno dei cantautori più amati della scena musicale italiana, Claudio Baglioni, che ha esordito a cavallo fra gli anni sessanta e settanta vendendo, nella sua straordinaria carriera, oltre 60 milioni di dischi. E poi spazio al "cantattore" e chansonnier Renato Zero, che negli anni settanta, con trucco e paillette, è diventato uno dei principali protagonisti del glam rock conquistando, generazione dopo generazione, milioni di "sorcini".

FRANCESCO GUCCINI E ZUCCHERO

La canzone d'autore come non l'abbiamo mai ascoltata, dai successi etico-politici di Francesco De Gregori, passando per quelli di Bruno Lauzi fino a Francesco Guccini, poeta contemporaneo che ha incantato ben tre generazioni. Tutto questo a Techetechetè, dove troveranno spazio anche Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Gino Paoli, che nel 1960 riuscì a conquistare una straordinaria fetta di pubblico con il singolo "La Gatta". Fra i protagonisti della puntata trova spazio anche Fabio Concato e i suoi successi indimenticabili, da "Domenica bestiale" a "Fiore di maggio", fino a Zucchero, oggi uno dei pochi artisti blues europei ad avere un successo internazionale. In seguito al suo esordio al Festival di Sanremo nel 1982, dove ha partecipato nella sezione giovani con la canzone "Una notte che vola via", Zucchero torna all'Ariston nel 1983 con il brano "Nuvola", ma è nel 1984 che arriva la svolta e il passaggio a quello stile a metà strada fra sopul e bluse che lo ha reso uno dei cantautoiri più amati in Italia e nel mondo. Il 1985, infatti, consacra il suo successo al Festival di Sanremo, dove conquista pubblico e critica con il brano "Donne".

SERGIO ENDRIGO, CORRADO E WALTER CHIARI

Fra i giganti della musica che questa sera verranno ricordati da Techetechetè non può mancare Sergio Endrigo, che dagli anni sessanta in poi ha stregato le generazioni con le sue straordinarie composizioni. Il cantautore, infatti, ha conquistato il primo posto in classifica al Festival di Sanremo del 1968, in coppia con Roberto Carlos, con il brano Canzone per te e, nell'anno seguente, è arrivato secondo con il capolavoro "Lontano dagli occhi". Nel 1970 ha conquistato la terza posizione con "L'arca di Noè" e nella sua carriera vanta numerose collaborazioni con artisti del calibro di Pier Paolo Pasolini, Vinícius de Moraes e Gianni Rodari. Non solo musica, nel corso di questa puntata di Techetechetè, ma anche tanti volti indimenticabili dello spettacolo: i filmati delle teche Rai mostreranno infatti alcuni dei conduttori più amati del mondo del piccolo schermo, a cominciare dall'indimenticabile Corrado, passando per Walter Chiari, fino all'amatissimo Pippo Baudo.

© Riproduzione Riservata.