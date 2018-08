Temptation Island 2018, un mese dopo/ Le coppie anticipazioni e diretta: nuove rivelazioni da Lara!

Temptation Island 2018, diretta e anticipazioni: Filippo Bisciglia pronto a svelare cos'è accaduto un mese dopo tra le coppie di quest'edizione

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 17.05 Anna Montesano

Temptation Island 2018

La storia tra Michael e Lara è finita. La ragazza, dopo Temptation Island, ha scoperto da Filippo Bisciglia che, anche se continua a dichiararle amore e dirle di voler tornare con lei, in verità frequenta e corteggia la single Rita. La storia tra Lara e Michael non ha quindi nessuna speranza di ritorno e a confermarlo è stata proprio la ragazza in una recente diretta. È qui che ha parlato anche dei suoi denti, spiegando: "Ognuno di noi ha qualcosa che di sé non piace. A me non piacciono i miei denti, ne ho due o tre che non sono perfettamente dritti, ho avuto un piccolo imprevisto quando ero piccola, mi hanno buttato giù dalle scale alle elementari e questa è la causa. Ma non lo nego, quando avrò i soldi magari un apparecchio me lo metto, perché no, ma a differenza di prima ho più autostima, penso che tutte noi dovremmo sentirci belle". (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rivelazioni su Andrea e Rafaela?

Temptation Island 2018 torna in onda oggi con l'ultima puntata, uno speciale che porterà milioni di italiani che hanno seguito questa edizione, a spasso tra i sentimenti e, soprattutto, tra tutto quello che non abbiamo visto in queste settimane. Le coppie si sono scontrate all'ultimo falò, alcune si sono lasciate ma alcune sono rimaste insieme. Tra loro c'è anche quella formata da Rafaela e Andrea. I due si sono detti sì e hanno lasciato il programma insieme e, a quanto pare, con buona pace dei fan e di tutti quelli che hanno messo insieme pettegolezzi, i due stanno ancora insieme. Proprio nelle scorse ore i due sono stati immortalati insieme in piscina e questo confermerebbe il fatto che la loro storia va avanti a gonfie vele e che Rafaela non si sente da meno nonostante la "tentazione" che ha messo in crisi il fidanzato per colpa di Teresa Langella. Cos'altro scopriremo questa sera con la messa in onda dello speciale che racconterà quello che è successo un mese dopo il falò? Lo scopriremo solo questa sera con il gran finale. (Hedda Hopper)

PER LARA E MICHAEL E' NO

Il grande giorno è arrivato: questa sera, su Canale 5, va in onda la sesta ed ultimissima puntata di Temptation Island 2018. Filippo Bisciglia, la scorsa settimana, ha annunciato che il percorso delle coppie è sì finito ma non quello di Temptation Island. Infatti questa sera scopriremo cos'è accaduto tra le restanti cinque coppie che hanno deciso di vivere questa avventura. Mercoledì abbiamo scoperto che Lara e Michael continuano a non stare insieme, ma che lui sta comunque tentando in ogni modo di riconquistarla. Ma Filippo ha poi mostrato a Lara che, al contempo, Michael sta anche continuando a contattare la single Rita Cardinale, facendole la corte. Un "dettaglio" del quale Lara non era a conoscenza e che la porta a chiudere davvero la porta a Michael e alla possibilità di tornare insieme.

VALENTINA E ORONZO: ANCORA PROBLEMI?

Ma se questo è l'epilogo della storia tra Lara e Michael, questa sera sarà la volta di scoprire cos'è accaduto un mese dopo la fine delle riprese, e quindi dal falò di confronto, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, come da contratto, continuano a non postare scatti o video insieme, ma pare certo che la storia tra loro due continua e anche al meglio. Con la fine dell'estate, Riccardo potrebbe finalmente trasferirsi a Brescia per vivere la storia d'amore con Ida al 100%. Come procede invece tra Valentina e Oronzo? Per loro potrebbe esserci stato qualche nuovo intoppo dopo il doppio falò di confronto: che Oronzo sia nuovamente cascato in tentazione? Resta ancora da scoprire cos'è accaduto tra Raffaela e Andrea. Anche in questo caso, la risposta sembra essere abbastanza semplice.

MARTINA E ANDREA STANNO INSIEME?

Raffaela e Andrea, stando agli indizi social, stanno ancora insieme, nonostante le preoccupazioni della ragazza che fuori, lui possa rivedere o sentire la single Teresa Langella. Che sia già accaduto? Anche per Giada e Francesco, un mese dopo il falò di confronto, tutto sembra procedere al meglio eppure non è da escludere qualche colpo di scena. Ma ciò che più attende il pubblico è di scoprire cosa sia accaduto tra Martina, Gianpaolo ed Andrew. Martina e Gianpaolo si sono lasciati e la ragazza non ha negato un debole per il tentatore: che si stiano frequentando ora? O che Gianpaolo abbia tentato il riavvicinamento, riuscendoci? A stasera per la verità!

