Teresa Langella/ La tentatrice: “Io e Andrea non ci siamo più sentiti” (Temptation Island 2018)

Teresa Langella commenta la sua esperienza a Temptation Island e conferma: "Io e Andrea non ci siamo più sentiti. Quello che abbiamo creato era qualcosa di vero e puro"

"Io e Andrea non ci siamo più sentiti. Spero sia felice"

Teresa Langella è stata la protagonista dell’esperienza di Temptation Island per il fidanzato di Raffaela, Andrea. Nel villaggio dei fidanzati, Andrea e Teresa, avevano creato un rapporto molto intimo. Sembrava che i due si stessero innamorando, la Langella, addirittura, si era più volte emozionata e si era abbandonata a momenti di sconforto perché la trasmissione, prima o poi, sarebbe terminata. Nell’altro villaggio, Raffaela, ha sempre osservato tutti i video consegnati da Filippo, ad ogni falò erano sempre di più, ma la fidanzata, invece che chiedere immediatamente il confronto era rimasta nel programma, soffrendo, giorno, dopo giorno. Durante lo speciale di Temptation Island, registrato un mese dopo la fine del programma Andrea e Raffaela sono più innamorati di prima e… Teresa? Andrea spiega di non averla più sentita e la conferma arriva anche dalla single: “Non ci siamo più sentito, spero abbia ricevuto risposte e che sia felice”.

LE SUE PAROLE SU INSTAGRAM

Teresa ha lasciato in Sardegna il cuore, a confermarlo un tatuaggio che si è incisa sul braccio: una palma con la data di inizio del programma, il 14 giugno 2018. A seguire un nuovissimo post in cui Teresa ha raccontato la sua esperienza: “Provai timore nel partire ma poi decisi di farlo. Pensai a quanto trucco portare, fu una delle prime cose. Pensai di non voler sbagliare i verbi. A fare la classica bella figura. La realtà è che dal terzo giorno, forse il quarto, dimenticai ogni cosa. Capii che non c’era più tempo per pensare a cosa sarebbe stato giusto fare ma piuttosto era arrivato il momento di essere. Essere me stessa, senza che me ne accorgessi, ed è stato bellissimo. Inaspettato. Autentico. E quella che da fuori, sembrava essere l’esperienza da non fare, perché in modo stupido e superficiale pensavo andasse contro l’etica e i valori morali mi ha insegnato esattamente il contrario. Auguro ad ognuno di voi di vivere un quarto di quello che ho vissuto io, di avere la capacità di guardare oltre il proprio naso e di restare quanto più possibile lontano dal pregiudizio”.

