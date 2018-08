TUTTO PUÒ SUCCEDERE 3/ Anticipazioni ultima puntata, video promo: pubblico "in crisi"! (Finale di stagione)

Tutto può succedere 3, anticipazioni e diretta ultima puntata in onda oggi, lunedì 6 agosto su Raiuno: il ritorno di Giulia, le scelte di Ambra, Federica e Sara. Ecco la trama.

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 16.56 Stella Dibenedetto

Arriva alla fine questa nuova avventura della famiglia Ferraro, protagonista di Tutto può succedere 3. Questa sera, 6 agosto 2018, alle 21:25 su Raiuno, scopriremo come si concluderanno le vicende dei componenti della famiglia di Rai Uno, amatissima dal pubblico. E non mancheranno anche questa sera decisioni importanti, sempre supportati l'uno dall'altro. Intanto, sul web, è tanto il dispiacere del pubblico per quest'ultima puntata. Ecco alcuni dei commenti dei fan della fiction: "Dispiaciuta molto che questa sera sarà l'ultima puntata ,una bellissima fiction così la Rai non l'ha mai fatta a parte voi. Il cast è tutto meraviglioso ,siete super super bravissimi tutti!! Ci vediamo alla prossima stagione"; e ancora "Peccato che sia ultima puntata bella fiction è vera attuale bravi gli attori che la rendono ancora più bella è fatta col cuore bravi a tutti spero che ci sia ancora". (Aggiornamento di Anna Montesano)

GRAN FINALE PER IL PUBBLICO

Gran finale questa sera su Rai1 dove ad andare in onda sarà l'ultima puntata di Tutto può succedere 3. La famiglia Ferraro chiuderà i battenti questa sera e il video promo postato poco fa sulla pagina Twitter di Rai1 mostra alcune delle scene clou del gran finale a cominciare dalle parole di Francesco che elargisce consigli in amore ma venendo "sgridato" a riguardo, riuscirà lui a far capire a Sara quello che prova per lei prima della partenza oppure no? Alessandro e Cristina dovranno risolvere le loro divergenze e le scene finali di questa puntata sembra davvero pronta a segnare una svolta nella loro vita, ma davvero ci sarà un lieto fine per tutti i Ferraro chiudendo la fiction e le porte ad un possibile rinnovo? Anche i giovani di casa Ferraro si daranno da fare e proprio un concerto potrà rappresentare l'occasione della famiglia per ritrovarsi tutti insieme non senza scossoni. Cos'altro succederà in questo finale? Clicca qui per vedere il video promo della serata. (Hedda Hopper)

I PROTAGONISTI DELLA FICTION DELL'ESTATE

Il giorno del gran finale di Tutto può succedere 3 è arrivato. Oggi, lunedì 6 agosto, in prima serata su Raiuno, va in onda l’ottava ed ultima puntata della terza stagione della fiction interpretata da Pietro Sermonti/Alessandro, Maya Sansa/Sara, Ana Caterina Morariu/Giulia, Alessandro Tiberi/Carlo, Camilla Filippi/Cristina e Fabio Ghidoni/Luca e da Giorgio Colangeli e Licia Maglietta che interpretato Ettore ed Emma, mamma e papà Ferraro. Con l’ottava puntata, la fiction si congeda definitivamente dal pubblico. Gli ascolti, infatti, non sono stati all’altezza delle aspettative e la Rai ha già annunciato che quella che si conclude stasera sarà l’ultima stagione di Tutto può succedere. Tuttavia, la fiction offriva buoni spunti anche per una quarta stagione, ma la scelta di trasmetterla d’estate non è stata vincente. In quest’ultima puntata tutti i componenti della famiglia Ferraro saranno i protagonisti. Alessandro e Cristina sono stati messi a dura prova dalla malattia di lei mentre Ambra, pur essendo giovanissima, ha deciso di portare avanti la gravidanza senza rinunciare al sogno di diventare una cantante. Federica, dopo aver lasciato Londra, ha rivoluzionato la sua vita cominciando a lavorare in un’associazione di volontariato non facendo i conti con l’amore che è tornato nella sua vita. Carlo e Feven sono alle prese con i soliti problemi di comprensione mentre Sara, ancora una volta, si è ritrovata con il cuore a pezzi. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

TUTTO PUO’ SUCCEDERE 3, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Tra Sara e Francesco è tutto finito, ma tra i due c’è ancora un forte sentimento. Grazie ad una mostra fotografica organizzata da Max, avranno l’occasione di rivedersi e sarà proprio il figlio di Alessandro e Cristina ad aiutare il fotografo a compiere quella scelta che gli ha chiesto di fare Ettore. Ambra, dopo l’ennesima delusione che le ha inferto Andrea, si rifugia tra le braccia di Giovanni con cui si appresta a partire per un concerto. Tra i due tornerà l’amore? Tra Federica e Luigi la storia procede a gonfie vele, ma la ragazza dovrà ripartire presto per Haiti e così decide di dirlo al fidanzato. Carlo, timoroso di perdere la moglie, dopo i successi raggiunti collaborando con Tony, decide di dedicarsi di più al suo rapporto con Feven. Alessandro e Cristina cercheranno di risolvere i loro problemi e rimettere in piedi il matrimonio. Infine, ci sarà anche il ritorno di Giulia che, in occasione del concerto di Ambra, riuscirà a riunire tutta la famiglia.

