Tutto può succedere 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione: le lacrime del cast dopo l'ultimo giorno di set

La famiglia Ferraro questa sera saluterà il grande pubblico di Rai1 con il finale della terza stagione, ci sarà un seguito oppure no alla luce degli ultimi ascolti?

Tutto può succedere 3

Ringraziamenti nostalgici per Benedetta Porcaroli, che all'indomani delle riprese dedica a tutti un lungo post su Instagram: "Non amo i messaggi pubblici, ma temo stavolta di non poterne fare a meno, perché ci sono eventi e persone che ti stravolgono l’esistenza, e sento, almeno oggi, di doverli ringraziare per bene. Il mio primo grazie va a @lucio_pellegrini, che mi ha scelta, ha creduto in me dal primo istante in cui mi ha vista e mi ha dato l’opportunità di incontrare quella che oggi è la mia seconda famiglia. Camilla, mia bella e dolce mamma, insostituibile pezzo del mio cuore. Pietro, irrefrenabile anima di adolescente che mi ha regalato le più belle risate della mia vita. I miei sorprendenti fratelli @robertonocchi_official, Alice e Ginevra (meraviglie del cielo), cugini @matildadeangelis, @tobiadeangelis, zii @estherlaelisha, Maya, Ale. Se provassi a descrivere un decimo di quanto vi amo non finirei più. Voi sapete. Licia. Giorgio. Maestri e guide. I miei fidanzati: @giulioberanek, tortura dei miei giorni, anima gemella, non trovo le parole per dirti il bene che ti voglio. @ludovicotersigni, @filippotirabassi avete alimentato la mia idiozia, grazie per aver reso tutto più leggero anche nei giorni bui. Grazie ai miei altri e unici registi, Alessandro Casale, Alessandro Angelini, Fab, @fabiomollo che con pazienza e amore mi hanno insegnato tutti i colori di questo incredibile mestiere. Alla troupe. Siete tanti. Troppi. Grazie a chi ha passato con noi solo pochi giorni, e grazie a chi ha condiviso con noi questi tre lunghi anni. [...] È stato un onore lavorare con voi, fianco a fianco, giorno dopo giorno e condividere le gioie, i dolori, la vita. Grazie (un altro fazzoletto, per favore...). [agg. di Rossella Pastore]

I SALUTI DI CRISTINA

"Oggi è il mio ultimo giorno di set, devo salutare questo gruppo di lavoro meraviglioso, quello che vedete e quello che non vedete". Inizia così il ringraziamento speciale di Camilla Filippi, la Cristina di Tutto può succedere, dopo l'ultima giornata sul set. "Quest’anno, a differenza degli altri, mi fa un po’ più male. Lavorare con Pietro Sermonti è stata una magia, qualcosa di inspiegabile, di così naturale che ho paura non riaccadrà facilmente". Poi la trafila di "grazie": "@bennipi [Benedetta Porcaroli] è passata da ragazzetta brava a donna talentuosa con una ironia che incorona tutta la sua bellezza. @robertonocchi_official era un bimbo ed è diventato un ragazzo di una semplicità bellissima. #alice e #ginevra sono meravigliose, con un talento che levateve… Grazie di essere stati la mia famiglia. Grazie a tutti voi che dietro le quinte ci avete permesso di ridere, scherzare, di sopportarci, di essere presenti, di aver risolto i nostri dubbi, di averci fatto recitare… insomma, di esserci". [agg. di Rossella Pastore]

BUONI GLI ASCOLTI

Tutto può succedere 4 ci sarà oppure no? A poche ore dalla messa in onda del finale della terza stagione sembra proprio che i fan della fiction sono già pronti a scommettere che un seguito è ancora possibile. I family drama spesso soffrono con gli ascolti, è successo a Parenthood negli Usa ed è successo a Tutto Può Succedere in Italia tanto che la Rai ha pensato bene di spostare la serie dall'autunno alla primavera e poi, addirittura, all'estate. Proprio in queste settimane gli episodi della terza stagione sono riusciti a conquistare gli ascolti piazzandosi bene, nonostante il colosso di Canale 5 come competitor, e questo fa pensare che la serie possano davvero tornare per una quarta stagione il prossimo anno o, magari addirittura nel 2010 visto che non sono ancora nemmeno iniziate le riprese. Sarà davvero così?

IL RINNOVO E' DAVVERO POSSIBILE?

Se gli ascolti non bastassero, anche a livello di trama gli spunti ci sono visto che per una fiction corale come Tutto può succedere c'è sempre tanto da dire e da pensare proprio per la varietà e il numero di personaggi a disposizione. Ma come andrà a finire questa terza stagione? Sembra che tra mostre fotografiche e concerti, i Ferraro si ritroveranno e dovranno affrontare anche i loro problemi. Sara avrà il suo bel da fare con Francesco (la new entry interpretata da Giuseppe Zeno che, a questo punto, potrebbe tornare per un'eventuale quarta stagione) mentre Alessandro dovrà sistemare la situazione con la moglia, "scappata" di casa nella scorsa puntata con il neo amico Simone in balia del suo male. In un primo momento la Rai sembrava interessata a non rinnovare la serie ma proprio i sorprendenti ascolti potrebbero aver cambiato le cose, come andrà a finire?

