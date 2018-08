Valentina De Biasi e Oronzo Carinola/ Si sono lasciati per la "malattia delle donne?" (Temptation Island 2018)

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola hanno lasciato insieme Temptation Island 2018, ma lui potrebbe non essere guarito del tuitto dalla "malattia delle donne"...

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola non erano passati inosservati agli occhi dei fan di Temptation Island 2018. Ancora prima del suo arrivo al villaggio, la coppia aveva già scatenato le scommesse degli appassionati del reality, che puntavano proprio su una futura frattura E così è stato, persino in tempo record. Una volta libero di agire indisturbato al villaggio, Oronzo non ha perso occasione per ammirare il fisico di ogni ragazza, lanciandosi in qualche commento piccante con gli altri fidanzati. Non ha negato infatti di trovarsi in Paradiso, circondato da ragazze bellissime ed ha dimenticato tutto d'un colpo la sua fidanzata. Valentina però ha voluto metterlo alla prova, accogliendo il consiglio delle altre fidanzate. Complice il single Giuseppe Santamaria, ha simulato un'esterna romantica solo per avere una reazione da parte del fidanzato Oronzo.

DOPO LA RABBIA UN NUOVO INIZIO

La malattia delle donne non è solo il motivo della rottura fra Oronzo Carinola e Valentina De Biase a Temptation Island 2018. I fan hanno gradito parecchio la frase, tanto da lanciarsi subito in meme e contestazioni. Soprattutto perché Oronzo, una volta scoperto il presunto interesse della fidanzata per il single Giuseppe Santamaria, ha pronunciato parole minacciose sottolineando che da quel momento in poi avrebbe mostrato il vero se stesso. Una rabbia scatenata contro gli oggetti del villaggio, un'ira che sembrava ormai incontrollata. Tutto è scemato tuttavia nel giro di poche ore: il giorno successivo, Oronzo ha richiesto il confronto immediato con Valentina. Speranzoso ed in lacrime, pensava di poterla riconquistare ma così non è stato. La fidanzata infatti si è dimostrata risoluta persino di fronte alle sue lacrime ed ha preferito tornare a casa da sola.

UNA SECONDA POSSIBILITÀ?

Nonostante il primo abbandono a Temptation Island 2018, Oronzo Carinola non ha esitato a chiedere un nuovo confronto con la fidanzata Valentina De Biase. Secondo le sue parole, subire il suo stesso comportamento lo aveva portato a capire i propri errori. E soprattutto che era Valentina la donna che voleva al suo fianco La fidanzata tuttavia deve aver sentito quelle stesse parole fin troppe volte ed anche se ha accettato di avere un nuovo confronto, ha dimostrato di non avere alcun dubbio sulla strada da imboccare per il proprio futuro. L'atteggiamento del ragazzo le ha fatto comprendere di voler mettere al primo posto la propria felicità, nonostante i suoi sentimenti verso Oronzo non fossero di certo terminati. In base agli avvistamenti successivi, sembra che Valentina abbia comunque voluto dare una seconda possibilità all'ex fidanzato, scegliendo di incontrarlo al mare. I due tuttavia non sono ritornati insieme e sembra che la ragazza sia ormai decisa a non voler più avere alcun contatto con Oronzo.

