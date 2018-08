Venezia 75, Driven di Nick Hamm film di chiusura/ Mostra del Cinema, la fulminea ascesa di John DeLorean

Driven di Nick Hamm (Twitter)

Venezia 75, Driven di Nick Hamm film di chiusura: alla Mostra d’Arte Cinematografica il lungometraggio che racconta l’ascesa fulminea di John DeLorean e della sua iconica DeLorean Motor Company. L’annuncio è arrivato oggi, con l’ultimo lavoro di Nick Hamm che sarà presentato in anteprima mondiale come Fuori Concorso (CLICCA QUI per scoprire i film del concorso Venezia 75). La proiezione è prevista per sabato 8 settembre 2018 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, anticiperà la cerimonia di premiazione finale. La sceneggiatura è firmata da Colin Bateman, con il film che è prodotto da da Piers Tempest di Tempo Productions, Luillo Ruiz di The Pimienta Film Company e Brad Feinstein della Romulus Entertainment. “Venezia è un festival entusiasmante con un pubblico incredibile. Sono insieme onorato e felice di essere nuovamente invitato a partecipare a questa pazza e incredibile avventura", queste le dichiarazioni di Nick Hamm ai microfoni della Biennale di Venezia. Il cast è composto da: Lee Pace (I guardiani della galassia, Lo Hobbit), Jason Sudeikis (Downsizing), Judy Greer (Ant-Man) e Corey Stoll (House of Cards, Midnight in Paris).

DRIVEN DI NICK HAMM: LA TRAMA

Driven è ambientato nel 1974: Jim Hoffman, interpretato da Jason Sudeikis, è il classico padre di famiglia con due figli ed è un infaticabile pilota. Marito di Ellen, interpretata da Judy Greer, occasionalmente spaccia anche sostanze stupefacenti: una volta arrestato, l’agente dell’FBI Benedict J. Tisa (Corey Stoll) vede l’opportunità di un successo per il Bureau, usando Jim per incastrare il suo inafferrabile fornitore. Jim allora ricomincia da zero, guadagnando uno stipendio governativo, ma il suo lavoro prenderà un’altra strada quando incontrerà John DeLorean (Lee Pace), ingegnere motorista e designer. Jim entrerà a fare parte della sua stretta cerchia e sarà coinvolto nel lancio di una iniziativa rivoluzionaria nel campo dell’industria statunitense dei motori. Jim però si troverà in una situazione particolare: DeLorean al capolinea con la sua compagnia e Tisa che non riesce ad agguantare il fornitore…

