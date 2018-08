X Factor 12 / Data d'inizio e anticipazioni: la nuova edizione avrà una puntata in più!

X Factor 12, l'inizio della nuova edizione è stato fissato al 6 settembre. Inoltre, lo show quest'anno avrà una puntata in più. Ecco tutte le anticipazioni...

06 agosto 2018 Anna Montesano

X Factor 2018

SkyUno ha comunicato la data ufficiale di partenza di X Factor 2018. Per la dodicesima edizione la serata del giovedì sarà quella dedicata alla messa in onda del talent show condotto da Alessandro Cattelan, a partire dal 6 settembre. X Factor 2018 inizierà dalla fase dei casting con una puntata in più, sette invece di sei. Scopriamo ora nel dettaglio quando si svolgeranno le quattro puntate dedicate alle Audizioni, dove i giudici Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Asia Argento, che sostituisce Levante, procederanno ad una prima s scrematura degli aspiranti concorrenti. Appuntamento su SkyUno giovedì 6, 13, 20 e 27 settembre. Riguardo il Bootcamp, dove il giudice scopre quale categoria guidare, l'appuntamento è il 4 e 11 ottobre.

SIMONE FERRARI AL POSTO DI LUCA TOMMASSINI

La cavalcata prosegue con la Home Visit, una la puntata dedicata, nella quale ogni giudice sceglierà i tre concorrenti che andranno a formare la propria squadra da presentare ai live, con appuntamento, naturalmente sempre su SkyUno, giovedì 18 ottobre. Arriviamo quindi al clou del programma: i Live Show. Sono otto le puntate dedicate che partiranno giovedì 25 ottobre per concludersi il 13 dicembre. Ricordiamo, infine, che la nuova direzione artistica è stata affidata a Simone Ferrari al posto di Luca Tommassini. Scoperte quindi tutte le date della nuova edizione di X Factor 2018. Non ci resta che attendere per scoprire i nuovi protagonisti e fare il tipo a secondo dei propri gusti personali. Naturalmente le polemiche per le scelte dei giudici non mancheranno, ma queste sono il sale di un programma che cresce di stagione in stagione.

