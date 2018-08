AFRICA EXPRESS/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma (oggi, 7 agosto 2018)

Africa Express, il film d'avventura in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 agosto 2018. Nel cast: Giuliano Gemma, Ursula Andress, Jack Palance, alla regia Michele Lupo. La trama.

07 agosto 2018

il film d'avventura nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GIULIANO GEMMA

Africa Express, il film d'avventura in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 agosto 2018 alle ore 16,45. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 1975 è frutto di una coproduzione internazionale tra la Tritone cinematografica e la casa teutonica Deutsche Fox Film per una distribuzione firmata in Italia dalla CIDIF. La regia di questa pellicola è stata curata da Michele Lupo mentre nel cast sono presenti Giuliano Gemma, Ursula Andress, Jack Palance, Giuseppe Maffioli e Luciana Turina. La trama del film nel dettaglio.

AFRICA EXPRESS, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Nel cuore dell'Africa vive da diversi anni un giovane americano di nome John Baxter. Lui ha deciso di venire nel continente nero per riuscire a fare fortuna e quindi ritornare nel proprio paese per sfruttare i soldi guadagnati allo scopo di aprire una stazione di servizio e quindi portare avanti una vita di maggiore tranquillità. In particolare Baxter da diverso tempo ha iniziato ad occuparsi del trasporto di vario genere di merci all'interno del continente africano è soprattutto verso altri continenti. Il suo unico obiettivo è quello di realizzare il maggior quantitativo di soldi e nel più breve tempo possibile per cui non ha avuto modo di intrattenere rapporti sociali con persone del luogo tant'è che il suo principale ed inseparabile amico è di fatto uno scimpanzé. La vita di Baxter scorre nel migliore dei modi fino a che un giorno non si imbatte in una affascinante donna inglese che soltanto all'apparenza sembra essere arrivata in Africa per vivere l'adrenalina di un avventuroso safari tra la giungla. Baxter ne rimane abbastanza colpito soprattutto dalla sua bellezza e per sua sfortuna si lascia coinvolgere in situazioni molto più grande di lui. Infatti poco alla volta emerge la vera identità della donna che si dimostra essere una spia britannica venuta nel continente africano alla ricerca di un importante diplomatico del quale deve carpirne alcuni documenti essenziali per il proprio paese. Da questo momento in poi per Baxter e la donna ha inizio una incredibile avventura nella quale la sua vita sarà messa più volte a rischio.

