American Life, Cielo/ Curiosità sul film con John Krasinski (oggi, 7 agosto 2018)

American Life, il film commedia in onda su Cielo oggi, martedì 7 agosto 2018. Nel cast: John Krasinski, Maya Rudolph, Jeff Daniels, alla regia Sam Mendes. Il dettaglio della trama.

La pellicola di genere commedia e sentimentale del 2009 che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America dal titolo originale Way We Go è la proposta di Cielo per la sua prima serata di oggi, martedì 7 agosto 2018. La regia è stata affidata a Sam Mendes e la sceneggiatura è stata curata da Dave Eggers. Le case di produzione che hanno fatto parte del progetto sono Big Beach Films, Edward Saxon Productions e la distribuzione è stata gestita dalla BiM Distribuzione. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Sarah Flack con le musiche di Alexi Muroch e la scenografia è stata ideata da Jess Gonchor. Il principale protagonista di questa pellicola è l'attore e regista americano John Burke Krasinski nato nell'ottobre del 1979. La sua carriera cinematografica ha avuto inizio nel 2004 grazie al cineasta Bill Condo che lo ha inserito nel cast del film Kinsey mentre pochi mesi più tardi ha potuto collaborare con Tim Story per la realizzazione del film New York Taxi. Tra le principali pellicole che hanno caratterizzato la sua carriera ricordiamo il film L'amore non va in vacanza diretto da Nancy Meyers, Licenza di matrimonio per la regia di Ken Kwapis, Something borrowed L'amore non ha regole, qualcosa di straordinario, Sotto il cielo delle Hawaii, Detroit, Nobody Walks, In amore niente regole e Dream Girls.

NEL CAST MAYA RUDOLPH

American Life, il film commedia in onda su Cielo oggi, martedì 7 agosto 2018 alle ore 21,00. Si tratta di una pellicola prodotta da una serie di case cinematografiche nel 2009 tra cui la Big Beach Films e con la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane che è stata curata dalla BiM distribuzione. La regia è stata affidata a Sam Mendes mentre nel cast sono presenti John Krasinski, Maya Rudolph, Jeff Daniels, Catherine O’Hara e Allison Janney. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMERICAN LIFE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Burt e Verona sono un uomo e una donna che sono riusciti realizzare il loro sogno d'amore celebrando un appassionante matrimonio che li ha uniti per sempre. La loro è una storia d'amore che trae le proprie radici fin dai tempi in cui andavano a scuola. Per loro fortuna non si sono mai persi di vista e nel momento opportuno hanno visto collimare le rispettive aspettative. La loro vita scorre felice tranquilla in una quotidianità che vede entrambi impegnati nel mondo del lavoro. Tuttavia tutto sta per cambiare non appena si rendono conto che la loro famiglia sta per allargarsi grazie all'arrivo di un tenero bambino. Una notizia che rende entrambi estremamente felici e al tempo stesso preoccupati per quello che sapranno dare nelle vesti di genitori a loro figlio. Durante le notti insonni si interrogano spesso su come comportarsi nei riguardi del piccolino ed in particolare se sapranno dargli tutta l'educazione necessaria per affrontare nel migliore dei modi la vita di tutti i giorni. I mille interrogativi che due si pongono nel corso delle loro giornate finiscono per dar vita a mille dubbi ed incertezze a partire proprio dal luogo ideale dove far nascere il bambino e dove farlo crescere in armonia e felicità. Dopo un'attenta analisi si convincono che la migliore soluzione sia quella di intraprendere un lungo viaggio per attraversare tutti gli Stati Uniti alla ricerca di quello che dovrebbe essere il luogo ideale nel quale mettere radici e quindi creare la loro famiglia. Un meraviglioso viaggio che porterà i due innamorati a capire molto di più dei loro caratteri. Alla fine si renderanno conto che il luogo non ha alcuna importanza in quanto per essere felici è sufficiente che tra di loro ci sia tanto amore, passione ed intesa.

