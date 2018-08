Angelina Jolie VS Brad Pitt/ Affidamento dei figli al centro della diatriba: legale Laura Wasser licenziata?

Angelina Jolie dichiara guerra a Brad Pitt: l'attrice vorrebbe uccidere il rapporto dell'attore con i figli. L'avvocato Laura Wasser pronta ad abbandonare la causa.

07 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Angelina Jolie e Brad Pitt

C’eravamo tanto amati: potrebbe essere intitolata così la causa di divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt. Secondo quanto riporta il famoso sito Tmz, l’attrice non starebbe rendendo facili le cose all’ex marito e all’avvocato Laura Wasser che la sta seguendo nel divorzio dopo essersi occupata, in passato, delle cause matrimoniali di altre star di Hollywood come Ashton Kutcher e Demi Moore, Heidi Klum e Seal e Mariah Carey e Nick Cannon. Stando a quello che scrive Tmz, la Jolie che, inizialmente aveva chiesto l’affidamento esclusivo dei figli Maddox, 16, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 12, e dei gemelli di dieci anni Vivienne e Knox per poi cedere alla richiesta del giudice di favorire i rapporti tra i bambini e il padre, starebbe facendo la guerra a Brad Pitt sull’affidamento e vorrebbe “uccidere ogni tipo di rapporto di Brad con i suoi figli”. Non essendo favorevole all’affidamento condiviso, l’attrice starebbe così creando problemi anche all’avvocato Laura Wasser che starebbe valutando l’ipotesi di rinunciare all’incarico.

LA SMENTITA DELL’ENTOURAGE DI ANGELINA JOLIE

Le indiscrezioni secondo le quali Laura Wasser sarebbe intenzionata ad abbandonare la difesa di Angelina Jolie nella causa di divorzio da Brad Pitt sono state smentite dall’entourage dell’attrice. Ai microfoni di ET, la portavoce dell’attrice, Mindy Nyby ha dichiarato: “La storia sulle divergenze tra Laura e Angie non è vera”. La Wasser, dunque, non solo non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al caso ma potrebbe essere aiutata da un altro legale che, sicuramente, non prenderà il suo posto: “Qualcuno deve aver mal interpretato l’accaduto, il che è comune durante questo step, si entra in una nuova fase”. Nessuna guerra, dunque, tra Angelina Jolie e Brad Pitt? I due attori metteranno il bene dei figli davanti a tutto? Lo scopriremo quando si ritroveranno nuovamente in tribunale.

