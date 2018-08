Bacio in diretta a Francesco Modugno di SkySport24/ Video, donna interrompe il collegamento:"Attimo di follia"

SkySport 24, donna interrompe il collegamento e bacia in diretta l’inviato Francesco Modugno. Lui commenta l'accaduto con ironia: "È stato un momento di follia"

07 agosto 2018 Anna Montesano

SkySport 24, bacio in diretta all’inviato Francesco Modugno

Una scena curiosa è andata in onda ieri durante Sky Sport 24 dove l’inviato Francesco Modugno, che segue le vicende del Napoli, è raggiunto da una ragazza bionda che lo ha prima abbracciato per poi dargli un bacio sulla guancia e andare via. Laconico il commento del giornalista: “Ecco, abbiamo anche un’invasione di campo”. L’inviato di Sky Sport si trova a San Gallo, in Svizzera, per raccontare le vicende della compagine azzurra impegnata tra poche ore per l'amichevole contro il Borussia Dortmund. La collega Sara Benci, dallo studio milanese di Sky Sport 24, ci ha scherzato su: “Ma che cosa gli fai alle donne, Francesco? E’ il fascino napoletano. Dimmi che non era preparata…“.

"È stato un attimo di follia..."

Francesco Modugno ha replicato con una battuta all'episodio curioso che lo ha visto protagonista: “Chiuderei qui dicendoti che è arrivato il calciatore Dries Mertens ed è arrivata una signora, che è subito scappata. Evidentemente è stato un attimo di follia, ha capito ed è andata via“. Intanto il giornalista napoletano che segue da vicino le vicende degli azzurri per Sky Sport, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dicendo la sua sulla vicenda Cavani: "Ormai siamo alla follia. Ho ricevuto la foto di un tifoso che ritraeva Cavani all'aeroporto con Easyjet sullo sfondo. Siamo arrivati ad un punto tale dove vale tutto. Ci sono delle fonti che sono prioritarie, le prime quindici dicono di no, io non ho notizie in tal senso, poi magari si potesse sbagliare". Una suggestione quella del Matador che in questi giorni continua ad impazzare tra i tifosi del Napoli.

Un post condiviso da Sara Benci (@lasara_23) in data: Ago 6, 2018 at 10:07 PDT

© Riproduzione Riservata.