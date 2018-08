Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme?/ Lui confessa: "Lo chef muto nei suoi video? Si, sono io!"

Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? Intervistato da Nuovo Tv, il vincitore del Grande Fratello 15 confessa: "Lo chef muto nei suoi video? Si, sono io!"

07 agosto 2018

Alberto Mezzetti, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, torna a parlare del rapporto con Barbara D'Urso. Il vincitore del Grande Fratello 15 risponde al quesito che molti si sono posti negli ultimi giorni di fronte alle storie pubblicate su Instagram dalla nota conduttrice di Canale 5. I due sono o non sono stati insieme in questi giorni? Era lui a cucinare con la D'Urso? Mezzetti svela: "Lo chef muto? Sono io. Però la casa non è la sua, ma quella di un amico in comune." Così aggiunge: "Se ci stiamo frequentando? Per la verità, sono più le volte che ci sentiamo, che quelle che ci vediamo. Dal primo approccio che ho avuto con lei, è scattato in me un senso di conquista. Sono uno che ama il bello e le imprese impossibili. Le ho mandato una penna con una lettera con la seguente scritta: potresti fissarmi un appuntamento sulla tua agenda?"

L'argomento principale continua ad essere il loro rapporto e Alberto Mezzetti svela che i contatti con Barbara D'Urso sono continui: “Ci sentiamo tutti i giorni tramite i social. Ci teniamo in contatto, commentiamo le nostre Instagram Stories e ci raccontiamo la nostra giornata. - racconta il vincitore del Grande Fratello 15, che continua - Non ho ancora il suo numero di telefono, ma tra noi c’è un’interazione quotidiana. Gliel’ho chiesto ma mi ha dato solo i primi cinque numeri, dicendomi che a tempo debito mi farà sapere le cifre mancanti." E sulla possibilità che diventino una coppia: "Fidanzarmi con lei? Chissà…Mi piace il fatto che mi conceda la possibilità di corteggiarla. Poi, se mi ha dato parte del suo numero di telefono, significa che in fondo le interessa continuare a frequentarmi”.

