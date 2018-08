Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Acrobazie ad Ibiza: lei con la sua crew e lui con Gilda Ambrosio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in vacanza ad Ibiza: i due sfoggiano le loro abilità con acrobazie hot. Lei con la sua crew e lui con gli amici e Gilda Ambrosio.

07 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ancora insieme ad Ibiza. Per il bene del figlio Santiago e per permettere al loro piccolo di trascorrere piacevoli giornate al mare con mamma e papà, Belen e Stefano hanno scelto, ancora una volta, di trascorrere le vacanze nello stesso luogo. I due ex coniugi hanno così scelto due case nella splendida Ibiza, poco distanti l’uno dall’altra. Santiago, così, si divide tra casa di mamma Belen e quella di papà Stefano. Felici e sereni a distanza di tempo dalla separazione, la showgirl e il ballerino, oltre a fare i genitori, si stanno anche divertendo in compagnia degli amici. Belen, circondata dalla sua crew, si diverte sulla tavola da surf mentre De Martino sfoggia le sue doti atletiche con il flyboard sotto gli occhi del figlio Stefano che osserva divertito le sue acrobazie in acqua. Pur trovandosi nello stesso luogo, Belen e Stefano si vedono solo per Santiago. Entrambi, infatti, amano trascorrere le loro serate in compagnia degli amici come testimoniano le foto e i video che postano sui social.

BELEN E STEFANO: SERATE MONDANE… SENZA ANDREA IANNONE E CON GILDA AMBROSIO

Sempre più bella e in splendida forma, Belen Rodriguez si divide tra gli amici e Andrea Iannone con il quale è tornato in sereno. Quando il campione di motociclismo, però, è impegnato con altre curve, la showgirl si concedere una serata con gli amici godendosi un mojito con il broncio. L’assenza di Iannone si farà sentire? Clima diverso, invece, per Stefano De Martino che continua a godersi Ibiza in compagnia di Gilda Ambrosio. Entrambi continuano a negare di stare insieme parlando di un’amicizia speciale, ma i fans continuano ad avere dubbi. Dopo aver trascorso qualche giorno con De Martino ad Ibiza, la Ambrosio è tornata in Italia per godersi anche la sua Napoli. Oggi, però, è tornata ad Ibiza come ha annunciato lei stessa postando sulle storie di Instagram una foto con Adelaide, la sorella di De Martino.

