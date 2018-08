Beyoncé / "Sono quasi morta per per dare alla luce i gemelli Rumi e Sir, 13 mesi fa"

07 agosto 2018 Anna Montesano

Beyonce, cover Vogue America

Beyoncé è la protagonista della copertina di Vogue America di settembre e di una lungha e interessante intervista, nella quale "Queen B" si racconta senza veli e svela di essere quasi morta 13 mesi fa. Beyoncé ha condiviso nelle ultime ore su Instagram i primi scatti delle cover firmati da Tyler Mitchell, che lei stessa ha scelto e che è il primo fotografo afroamericano a realizzare la copertina della patinata rivista. "Guardo la donna che ero quando avevo vent'anni", racconta Beyoncé "e vedo una giovane diventare fiduciosa, ma intenta a soddisfare tutti quelli che la circondano". La compagna di Jay Z parla della sua crescita artistica e personale e dell'accettazione del proprio corpo: "Ora mi sento molto più bella, molto più sexy, molto più interessante e molto più potente".

BEYONCÈ E LE PAROLE SULL'INFEDELTÀ DI JAY Z

Nella lunga rilasciata a Vogue America, Beyoncé parla per la prima volta delle drastiche difficoltà riscontrate nel suo ultimo parto gemellare: "Sono quasi morta per per dare alla luce Rumi e Sir, 13 mesi fa. Ho sofferto di ipertensione a causa della gravidanza e ho visto il mio corpo gonfiarsi fino a quasi 100 kg. Per un mese sono rimasta a letto..." racconta la cantante, salvatasi grazie un parto cesareo in urgenza. I piccoli sono poi dovuti restare per un lungo periodo in terapia intensiva neonatale prima di poter tornare a casa insieme ai genitori. Non mancano rivelazioni sul marito Jay Z e sulla sua infedeltà. Oggi, passato il peggio, Beyoncé racconta: "Sono orgogliosa di essere stata testimone della sua forza ed evoluzione come uomo, migliore amico e padre..."

