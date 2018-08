CHA CHA CHA, REAZIONE A CATENA/ Chi sono le campionesse Sara, Laura e Martina: "Adesso sogniamo la tv"

Si chiama Cha Cha Cha il nuovo terzetto vincente di Reazione a catena. Laura, Martina e Sara si raccontano in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

07 agosto 2018 Rossella Pastore

L'intesa vincente delle Cha Cha Cha

14 puntate, 75mila euro, 65 anni in tutto. Sono Laura, Sara e Martina, le "Cha Cha Cha" di Reazione a catena. La loro avventura comincia letteralmente per gioco: "Stavamo a casa, guardavamo le vecchie puntate del quiz, provavamo a rispondere ed eravamo bravine". Lo raccontano a Tv Sorrisi e Canzoni: "Ci vedevamo una volta alla settimana e passavamo un intero pomeriggio a indovinare le parole. Se uscivamo, qualsiasi cosa vedessimo in giro, ci chiedevamo: 'Questo con che parole lo diciamo?'. 'E quest'altro?'". È il segreto della loro intesa, "vincente" per sua stessa definizione. "Siamo molto brave nella velocità, abbiamo studiato a memoria tante parole". Laura, Martina e Sara sono tre amiche molto affiatate. Insieme condividono la passione per la danza (da cui il nome Cha Cha Cha), oltre al sogno di lavorare in tv e… a Broadway. Almeno per Laura e Sara; Martina, invece, vorrebbe fare la wedding planner. E a proposito: nessuna delle tre è fidanzata.

IL PROVINO DELLE CHA CHA CHA

Christian Monaco è l'autore di Reazione a catena che cura i casting dei concorrenti. È stato lui a scegliere le Cha Cha Cha: "Si erano presentate come Le 3 per caso, io ho cambiato solo il nome. A volte – spiega – si abusa con il numero 3". La stoffa c'era: "Si erano allenate tantissimo. Hanno scalzato la squadra de I fuoritempo, tre cervelloni preparatissime e colti. Le ragazze, invece, erano bravissime in un unico gioco, quello dell'Intesa vincente". E sugli strafalcioni: "Sono ragazze dei nostri tempi, coscienti dei propri limiti: non fingono quando sbagliano i titoli dei film di Hitchcock o le domande sul pittore Modigliani, ma sono abbastanza umili da capire il meccanismo del gioco e migliorare di puntata in puntata".

