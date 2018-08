CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Luna di miele anticipata ad Ibiza: baci e acrobazie hot

Chiara Ferragni e Fedez, luna di miele anticipata ad Ibiza: baci, abbracci a crobazie hot per la coppia. E i fans impazziscono per il seno e il lato B di lei.

07 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez mantengono sempre le promesse e così, in attesa di condividere con i propri followers i momenti più belle del matrimonio che sarà celebrato a Noto il 1° settembre, hanno cominciato a pubblicare le foto e i video di quella che è una luna di miele anticipata. Dopo aver trascorso qualche giorno in Sardegna, la coppia, con il figlio Leone, sta trascorrendo l’estate ad Ibiza dove resterà prima di raggiungere la Sicilia per il giorno del fatidico sì. Felici, innamorati e spensierati, la fashion blogger e il rapper, oltre a godersi la prima estate da genitori trascorrendo le loro giornate con il figlio Leone, si concedono anche qualche momento da piccioncini innamorati. Tra i due, così, non mancano abbracci, baci, acrobazie hot con cui rendono pubblico un amore che diventa sempre più grande anticipando i giornali e postando direttamente sui propri profili social le foto dell’ultima vacanza da fidanzati. Tra un bacio e l’altro, poi, si lasciano andare anche a qualche momento divertente come hanno fatto invitando ufficialmente Ilary Blasi e Francesco Totti al matrimonio. “Siete invitati”, hanno detto i due rispondendo alla Blasi che ha dichiarato che l’unica cosa che le manca in questa calda estate è l’invito alle nozze dei Ferragnez.

CHIARA FERRAGNI, FORMA SPLENDIDA A POCHI MESI DAL PARTO

Il 19 marzo 2018, Chiara Ferragni è diventata per la prima volta mamma. Da quando ha stretto tra le braccia il figlio Leone sono passati solo pochi mesi, ma ad oggi, la fashion blogger che il 1° settembre potrebbe stupire tutti con l’abito nuziale, sfoggia un fisico mozzafiato. In vacanza ad Ibiza, infatti, la Ferragni che poche settimane fa aveva svelato di dover ancora smaltire qualche chilo messo su con la gravidanza, ha sfoggiato un lato B assolutamente perfetto e una scollatura mozzafiato. Per una serata di festa ad Ibiza, la Ferragni ha indossato un abito con una scollatura molto profonda sul decolletè. A chi le ha chiesto come facesse a far sì che il seno rimanesse coperto, ha risposto: "Avevo il tattico scotch". La Ferragni ha così ricevuto una pioggia di like e complimenti sia per il seno che per il lato B. “La gravidanza ti ha regalato un bel sedere”, “Che fisico”, “Corpo meraviglioso”, “Poi c’è gente che si permette di dire che hai un brutto lato B! Ma riprendetevi. Sei perfetta”, scrivono i followers.

© Riproduzione Riservata.