Chicago PD 4/ Anticipazioni 7 agosto: il caso di Oliver Tuxhorn mette tutto a rischio?

Chicago PD 4, anticipazioni 7 agosto: la serie torna in onda in prima serata su Italia 1con tantissimi colpi di scena. Un killer dichiara guerra al dipartimento: chi morirà?

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 14.20 Stella Dibenedetto

Chicago P.D. 4

La squadra sembra pronta a tutto per mettere finire a quello che Oliver Tuxhorn si trascina dietro ormai da un po'. Chicago PD 4 torna in onda ggi con un doppio episodio in cui i problemi personali per gli agenti del dipartimento di polizia di Chicago non mancheranno, ma anche i casi non saranno da meno. A tenere alta la tensione è proprio quello legato ad Oliver Tuxhorn che finisce nuovamente al banco degli imputati almeno fino a che il suo testimone non finisce per essere ucciso. A quanto pare non è la prima volta che l'imputato la fa franca e così Stone chiede l'aiuto dell'Intelligence per riuscire a incastrarlo. Il giovane è al suo quarto processo per stupro e omicidio ma ogni volta riesce a farla franca proprio grazie ai soldi della sua famiglia. Sarà il caso a portare Stone sulla strada di Antonio che, alla fine del primo episodio, dovrà fare i conti con una proposta interessante che potrebbe portarlo nell'ufficio del procuratore. Come andrà a finire per loro? (Hedda Hopper)

BUONI GLI ASCOLTI E GRANDI RITORNI

Nuovo appuntamento con Chicago Pd, la serie poliziesca spin off di «Chicago Fire» e «Chicago Med». Oggi, martedì 7 agosto, la serie va in onda in prima serata su Italia con un doppio episodio. La scorsa settimana, le avventure del dipartimento di polizia di Chicago sono state seguite da 900.000 spettatori (5.4%) confermando la media del telefilm che continua ad essere molto amato negli Stati Uniti. Prima di scoprire cosa accadrà negli episodi in onda oggi, vi ricordiamo che la serie si sta avvicinando all’episodio crossover con Chicago Fire. Per la gioia dei fans dei telefilm ambientati a Chicago, infatti, mercoledì 8 agosto, sempre su Italia 1, andrà in onda l’episodio crossover tra Chicago Fire e Chicago Pd in cui i protagonisti delle due serie tv si ritroveranno ad unire le forze per risolvere un complicato caso. Nell’episodio in questione, Casey e Severide saranno protagoniste di momenti difficili. Casey, infatti, verrà a conoscenza dell’esistenza del padre biologico di Louie mentre Severide conoscerà la ragazza a cui dovrà donare il midollo osseo, ma cosa accadrà negli episodi odierni di Chicago Pd 4? Andiamo a scoprire insieme tutte le anticipazioni.

CHICAGO PD 4, ANTICIPAZIONI 7 AGOSTO

Nel primo episodio della serata, intitolato “300mila like”, la squadra di Chicago Pd 4 sarà alle prese con un difficile caso di omicidio. L’unico testimone di un processo contro uno stupratore seriale sarà ritrovato morto. Antonio, nel frattempo, dovrà prendere un’importante decisione sul proprio futuro: Stone gli offrirà un posto presso l’ufficio del procuratore di Stato. Accetterà? Le telecamere di Burgess e Sorensen, invece, registreranno lo strano abbigliamento di un uomo che hanno fatto accostare. Sorensen, poi, deciderà di pubblicare il video sul suo account Facebook. Sarà la scelta giusta? Nel secondo episodio della serata intitolato “Uno sparo assordante”, Halstead e Lindsay, in pausa in un locale, riceveranno una segnalazione via radio che cambierà le sorti del dipartimento di polizia. L’agente in prova O’Sullivan è stato ucciso da un killer che dichiarerà guerra all’intero dipartimento. Nel corso delle indagini, un'altra poliziotta, Susan Riley, sarà colpita a morte. Crowley chiederà a Voight di fare l’impossibile per individuare il colpevole che potrebbe essere Carl, il figlio di un poliziotto molto stimato che ha perso la vita mentre era in servizio.

