Dante's peak - La furia della montagna, Rete 4/ Curiosità sul film con Pierce Brosnan (oggi, 7 agosto 2018)

Dante's peak - La furia della montagna, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 agosto 2018. Nel cast: Pierce Brosnan e Linda Hamilton, alla regia Roger Donaldson.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.24 Cinzia Costa

il film catastrofico in prima serata su rete 4

Per la prima serata di oggi, martedì 7 agosto 2018, sulle frequenze di Rete 4 viene mandata in onda la pellicola di genere catastrofica Dante's Peak interpretata da Pearce Brosnan e diretta da Roger Donaldson nel 1997. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Leslie Bohem mentre la produzione è stata firmata da Gale Anne Hurd mentre la casa di produzione è la Universal Pictures. Le scene in cui viene mostrato il cratere del vulcano sono state girate presso il Monte Sant'Elena, che si trova nello stato di Washington. Quando Harry fa il primo sopralluogo al vulcano usa una videocamera che era davvero la videocamera di Pierce Brosnan, così come racconta il regista nelle sezioni speciali del DVD. Donaldson raccontò anche di essere stato attirato dalla sceneggiatura del film in quanto in gioventù aveva studiato geologia. Pierce Brosnan, noto per aver vestito i panni dell'agente segreto 007, e Linda Hamilton, diventata famosa per la parte recitata nei famosi film di fantascienza della serie Terminator con Arnold Schwarzenegger, divennero buoni amici dopo aver lavorato insieme in questo film. Non hanno più avuto modo di collaborare ulteriormente. Dante's Peak deve il suo nome proprio a Dante Alighieri, che raccontò il suo viaggio all'Inferno. La vicenda narrata si ispira in modo blando ad un episodio realmente accaduto, l'eruzione del vulcano Pinatubo avvenuta nel 1991. Il vulcano, che si trova nelle Filippine, eruttò dopo circa cinque secoli di inattività.

NEL CAST PIERCE BROSNAN

Dante's peak - La furia della montagna è il film catastrofico sottotitolato in italiano La furia della montagna, diretto nel 1997 da Roger Donaldson, il film vede protagonista Pierce Brosnan che veste i panni del vulcanologo Harry Dalton. Nel cast al suo fianco c'è Linda Hamilton che recita nel ruolo del sindaco della cittadina di Dante's Peak, Rachel Wando. Nel 1997 uscì nelle sale cinematografiche un altro film che parla di un vulcano in eruzione, Vulcano - Los Angeles 1997, ma non ebbe lo stesso successo di Dante's Peak che incassò 177 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film ebbe anche dei riconoscimenti, vinse un Premio ASCAP come Top Box Office. Linda Hamilton ricevette un Premio Blockbuster Entertainment come migliore attrice non protagonista e i due attori che interpretano i figli di Rachel, Jeremy Foley e Jamie Renée Smith, vinsero il Premio Giovani Artisti. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

DANTE'S PEAK - LA FURIA DELLA MONTAGNA, LA TRAMA DEL FILM CATASTROFICO

Dante's Peak è una tranquilla cittadina che sorge ai piedi di un vulcano dormiente ormai da secoli. Mentre è in corso di svolgimento una grande festa, arriva in città il vulcanologo Harry Dalton che è stato mandato qui per monitorare dei movimenti tellurici anomali. L'uomo svolge la sua professione da anni ma porta con sè un grande dolore, la morte della sua compagna durante un'eruzione. Arrivato a Dante's Peak fa la conoscenza di Rachel, il sindaco della città, che ha due figli, e tra i due si instaura fin da subito un buon feeling. Il clima piacevole che si è creato viene però turbato dalle rilevazioni effettuate da Harary, che gli fanno sospettare che il vulcano possa essere sul punto di risvegliarsi e di eruttare. All'inizio le sue parole vengono prese per allarmismo inutile, ma ben presto il vulcano inizia davvero ad emettere lava e l'evacuzione del paese deve essere eseguita in fretta e furia.

