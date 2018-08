DEMI LOVATO / La cantante ha lasciato l'ospedale e ha cominciato la riabilitazione

Demi Lovato ha lasciato l'ospedale nel quale era stata ricoverata dopo l'overdose e si è già trasferita in una clinica per la riabilitazione dove resterà per almeno 30 giorni.

07 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Demi Lovato

Dopo l'overdose che ha messo seriamente in pericolo la sua vita, Demi Lovato ha deciso di combattere per sconfiggere la dipendenza da alcool e droga. Lei stessa ieri si è rivolta ai fan ringraziandoli per il suopporto e confermando di essere pronta ad intraprendere un percorso di riabilitazione in una clinica specializzata. La sua famiglia e il suo staff l'avevano infatti messa davanti ad un aut aut, dicendosi persino pronti ad abbandonarla se lei non avesse deciso di lottare per sconfiggere i suoi demoni. Dopo il messaggio pubblicato su Instagram dalla cantante, in molti si erano chiesti se le dimissioni dall'ospedale fossero già avvenute e se lei si fosse già trasferita nella clinica prescelta. A distanza di qualche ore è quindi arrivata la conferma da parte del sito Tmz, vicino allo staff dell'ex stellina della Disney

DEMI LOVATO SI TROVA GIÀ IN CLINICA

Proprio come i fan di Demi Lovato avevano immaginato, il sito Tmz ha confermato che il percorso di disintossicazione della cantante è già iniziato. "Demi Lovato sta ricevendo un trattamento apposito presso un centro di riabilitazione dove rimarrà per un lungo periodo di tempo. Fonti vicine alla Lovato ci dicono che è stata dimessa sabato sera dal Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. La popstar ha preso un aereo privato diretto in una struttura che si trova fuori dalla California". Secondo Tmz, inoltre, il team della cantante starebbe lavorando per allontanare da lei tutte le persone negative che l'hanno fornita di sostanze negli ultimi mesi, peggiorando così la dipendenza da esse. Il periodo indicato per la sperata guarigione non è stato indicato ma si pensa che esso non durerà meno di 30 giorni, sempre che tutto proceda per il meglio. Una tempistica che difficilmente verrà rispettata...

