EMANUELA FOLLIERO/ L'appello a Claudio Baglioni: "Sogno il Festival di Sanremo"

Dalle pagine di Di più, Emanuela Folliero rivolge il suo appello a Claudio Baglioni: "Mi piacerebbe tradire Mediaset anche solo per una sera". Che sia lei la co-conduttrice di Sanremo 2019?

"E così, con me si è estinta la figura dell'annunciatrice televisiva". Si apre nostalgica l'intervista di Emanuela Folliero al settimanale Di più. Suona come una presa di coscienza: "È stato commovente dire 'addio' a questo ruolo e al pubblico. Ma ho un contratto in esclusiva con Mediaset e tanta carne al fuoco: non mi sento una disoccupata". Il "Tyrannosaurus rex" delle signorine buonasera ha già detto addio alla rete. L'ultimo annuncio è andato in onda il 9 luglio scorso; poi il saluto – forse – definitivo. "Vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una felice notte, un'estate meravigliosa e una vita piena di gioia". Non è stata una decisione affrettata: "Me lo aspettavo. Ero l'unica in circolazione, e la presentazione dei programmi non era più come una volta. Insomma: era nell'aria che Rete 4 venisse ristrutturata".

"Quando me l'hanno comunicato – prosegue – ho subito capito. Ho rivestito questo ruolo per ventotto anni, sono stata in tv quasi tutti i giorni. Insomma: sono stata molto fortunata. Ho ricevuto tanti messaggi e nel cuore ho le parole degli spettatori: 'Grazie per aver scandito una parte fondamentale della mia vita. Con lei sono cresciuto: da ragazzino che ero sono diventato uomo, sempre con il suo sorriso'". Lei stessa, davanti a quella telecamera, ha vissuto tappe importanti della sua vita: "Tra un annuncio e l'altro", rivela, "ho sperimentato gioie e dolori". "Nel 2001 mio padre era molto malato. Non so come riuscissi a parlare, avevo un nodo alla gola". Il ricordo più bello? "Il giorno in cui è nato mio figlio. Avevo ancora il trucco di scena, sono corsa in ospedale ma è andato tutto bene". Tra i progetti futuri ce n'è uno molto ambizioso: "Mi piacerebbe 'tradire' Mediaset, anche solo per una sera, e traslocare su Rai 1 per condurre Sanremo. Chissà, magari Baglioni ci legge…".

