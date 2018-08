EMMA MUSCAT E BIONDO / L'amore prosegue nonostante la lontananza: "Non sono mai stato così felice"

Nonostante la separazione tra Emma Muscat e Biondo, a causa dei tanti impegni della coppia, l'amore prosegue a gonfie vele: la recente dedica del trapper.

07 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Emma Muscat e Biondo

L'amore tra Emma Muscat e Biondo prosegue anche ora che le telecamere di Amici si sono spente. I due concorrenti, che proprio nel talent show di Maria De Filippi si sono conosciuti, hanno continuato a frequentarsi negli ultimi mesi anche se per loro non è facile trovare il tempo di vedersi, a causa dei rispettivi impegni di lavoro. È soprattutto la giovane cantante di Malta a fare spola da una parte all'altra della penisola a causa dei tanti eventi a cui è chiamata a partecipare. Emma sta infatti ottenendo importanti riconoscimenti sia in Italia che nella sua Malta grazie al suo album 'Moments', ai vertici delle classifiche musicali. Al momento è proprio lei la cantante dell'ultima edizione di Amici ad avere maggiore successo, ragione che potrebbe compromettere la sua relazione con Biondo. Qualche settimana fa, intervistata dal Quotidiano Nazionale, Emma aveva ammesso: "Io e Biondo? Non vorrei parlare della mia vita privata. Diciamo che siamo molto impegnati tutti e due, ci sentiamo ogni giorno e ci vediamo quando è possibile".

LA DEDICA DI BIONDO

La lontananza è un boccone amaro da digerire per Biondo che vorrebbe avere al suo fianco la sua Emma Muscat. E mentre lei viaggia da una parte all'altra di Italia e Malta per promuovere il suo nuovo album, il trapper (a sua volta molto impegnato con il suo ultimo singolo) le dedica un tenero messaggio su Twitter: "È stato il mese più difficile per noi in assoluto ma abbiamo superato anche questo, fuc* the business, non me ne frega un ca**o, non sono mai stato felice in vita mia". Inevitabile la risposta della Muscat che, affidandosi sempre a Twitter, ha optato per poche parole ma di grande effetto: "Mio mondo". Non è la prima volta che l'ex concorrente di Amici, balzato alle cronache per i suoi contrasti con Heather Parisi, si rivolge alla sua fidanzata, esprimendo il suo amore direttamente nei social network. Solo qualche mese fa scriveva: "Ucciderei chiunque possa farti del male" . Riuscirà questa giovane coppia a superare la lontananza?

