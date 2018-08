Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ Foto, amore bollente a Milano Marittima

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si godono l'estate a Milano Marittima: coccole hot tra il Ministro dell'Interno e la conduttrice de La prova del cuoco nell'esclusiva di Chi.

07 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si godono l’estate a Milano Marittima prima di tuffarsi in un autunno ricco di impegni. La coppia è stata immortalata dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da domani, mercoledì 8 agosto, pubblica le immagini esclusive dell’estate bollente della Isoardi e di Salvini. Sotto il sole della Romagna, il Ministro dell’Interno e la conduttrice de La prova del cuoco si scambiano baci, abbracci e coccole hot. Diversamente da altri personaggi, i due piccioncini hanno snobbato le vacanze all’estero preferendo il mare, la cucina e il sole dell’Italia. “Altro che Maiorca, a Milano Marittima e in Romagna si passano le migliori vacanze del mondo!", ha detto il vicepremier. Nonostante i numerosi impegni politici, Salvini che nelle scorse settimane si era concesso una piccola vacanza con i figli, stavolta è riuscito a ritagliarsi uno spazio per dedicarsi totalmente alla sua Elisa.

ELISA ISOARDI E MATTEO SALVINI, UN AUTUNNO IMPEGNATIVO

L’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini procede così a gonfie vele. La coppia ha anche annunciato l’inizio della convivenza a Roma, città in cui la conduttrice vive da anni e in cui ha deciso di trasferirsi il leader della Lega per il suo impegno al Governo. Settembre, dunque, sarà il mese dei cambiamenti soprattutto per la Isoardi che, oltre a dividere la casa con il compagno, darà il via ad una straordinaria avventura professionale subentrando ad Antonella Clerici, dopo 18 anni, al timone de La prova del cuoco. Prima di cominciare a lavorare a pieno ritmo, però, la bella conduttrice si gode ancora un po’ di relax tra le braccia del suo Salvini che, prima di tornare al Governo, la coccola e le dedica ogni istante.

