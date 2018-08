FRANCESCO FACCHINETTI / Foto, le colorate vacanze insieme alla moglie Wilma Helena Faissol e ai figli

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol proseguono la loro spensierata estate 2018 all'insegna dei colori e della loro grande famiglia allargata.

07 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol continuano la loro colorata estate 2018, dimostrando di essere una coppia innamorata e affiata insieme ai piccoli Leone e Lavinia oltre che a Charlotte e Mia, nate da precedenti relazioni dell'ex Dj Francesco. La famiglia allargata sa come divertirsi e il recente viaggio a Los Angeles conferma la loro vitalità e la follia innata. È lo stesso cantante ad esprimersi così pensando ai suoi bambini: "I miei figli non assomigliano a me ma sicuramente una cosa mia hanno del DNA: LA FOLLIA!". In occasione di una recente festa alla quale ha partecipato insieme alla moglie, invece, Facchinetti si è così espresso: "Ieri sera a Los Angels, dopo che mia moglie mi ha gridato dietro per l’ennesima volta, ho deciso di puntare sulla sobrietà e di vestirmi come tutti gli altri. Ogni tanto ci sta..." (clicca qui per vedere la foto).

Francesco Facchinetti e Wilma: la famiglia allargata

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol sono felici e innamorati, facendo costantemente la spola tra Italia e Stati Uniti per gli impegni di lavoro di entrambi. Dalle immagini pubblicate su Instagram si nota come tutto proceda per il meglio tra loro e come la coppia sappia divertirsi anche insieme ai propri figli. Ma come è nato il loro amore? Il racconto del primo incontro dell'ex dj Francesco è stato fatto dai due diretti interessati qualche tempo fa a Domenica In: "Ci siamo conosciuti quasi per caso, lei deve essersi sbagliata ed è inciampata su di me. Eravamo a Marrakech e lei mi ha fatto da crocerossina, anche perché ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa (...) Lei non parlava italiano, io parlavo solo un po' di inglese, ci capivamo a gesti e quella volta parlammo tutta la notte. Gli opposti si attraggono, è proprio vero: io sono un tipo esuberante, lei è sempre serena e pacata".

