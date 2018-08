FURORE/ Anticipazioni 7 agosto: ospiti Valeria Rossi e Adriano Pappalardo (Replica)

Furore, anticipazioni 7 agosto: il programma di Raidue torna in onda questa sera con un'altra replica. Ospiti della serata Valeria Rossi e Adriano Pappalardo.

07 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Furore

Una puntata molto elettrizzante di Furore vi aspetta oggi, martedì 7 agosto, in prima serata su Raidue. Il programma che, negli anni ’90, aveva letteralmente conquistato gli italiani con i suoi giochi musicali e la presenza di ospiti famosi che accettavano di mettere da parte la propria professionalità per trascorrere una serata divertente insieme ai telespettatori, a distanza di vent’anni dal debutto, è stato riproposto dalla Rai con una versione nuova affidata alla conduzione di Alessandro Greco, volto storico di Furore e al duo comico di Gigi e Ross. Dopo aver trasmesso le quattro, nuove puntate a marzo del 2017, in questa calda estate 2018, Raidue ha deciso di fare un regalo ai propri fans riproponendo le repliche. La scorsa puntata che ha avuto come ospiti Donatella Rettore e gli Zero Assoluto è stata seguita da 632.000 spettatori pari al 3.9% di share. Andrà meglio questa sera? Quali ospiti si metteranno in gioco cimentandosi in divertenti siparietti musicali? Andiamo a scoprire tutto.

FURORE, VALERIA ROSSI E ADRIANO PAPPALARDO OSPITI

Nella versione 2017 di Furore che questa sera torna in onda con la replica della terza puntata, si sono sfidate due squadre esattamente come accadeva nella versione originale. Nell’appuntamento odierno, a sfidarsi sono la squadra femminile e la squadra maschile. Nella compagine delle donne abbiamo Laura Barriales, Elenoire Casalegno, Anna Falchi, Platinette e Aida Yespica. Nel gruppo degli uomini, invece, abbiamo Biagio Izzo, Filippo Magnini, Guillermo Mariotto, Giorgio Mastrota e Gabriele Rossi. Gli ospiti della serata sono, invece, Valeria Rossi e Adriano Pappalardo. Tra i giochi che dovranno affrontare le squadre ci sono “Canzoni interrotte”, “Vip Sync”, “Karaoke arcobaleno”, “Identysong” fino al medley finale a cui partecipano tutto il cast. L’appuntamento, dunque, è alle 21.20 su Raidue per trascorrere una serata all'insegna della musica, del sorriso e del divertimento assoluto.

