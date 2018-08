Filippo Bisciglia, messaggio speciale alle coppie/ Temptation Island: "è difficile dirvi grazie..."

Filippo Bisciglia, messaggio speciale alle coppie dopo la puntata speciale di Temptation Island 2018: il conduttore emoziona con parole speciali per i protagonisti.

Un’altra edizione di Temptation Island si è conclusa. Quella andata in onda ieri è stata l’ultima puntata dell’edizione 2018 che ha regalato l’ennesimo successo a Filippo Bisciglia. Il conduttore, con umiltà e semplicità, ha saputo raccontare i sentimenti e le emozioni vissute dalle coppie che hanno scelto di mettersi in gioco e sfidare le tentazioni del villaggio dell’amore. Trascorrendo ventuno giorni con i fidanzati e le fidanzate, Filippo si è legato a tutti e, su Instagram, al termine della puntata speciale, ha scritto un messaggio emozionante per tutti. Il conduttore ha pubblicato un selfie con tutti i protagonisti di Temptation Island 2018 accompagnando le foto con la stessa frase. Sorridente sia accanto alle coppie che hanno superato le tentazioni ovvero Oronzo e Valentina, Ida e Riccardo, Francesco e Giada, Raffaela e Andrea che accanto alle coppie che si sono lasciate ovvero Michael e Lara, Martina e Gianpaolo.

IL MESSAGGIO DI FILIPPO BISCIGLIA PER LE COPPIE

“È difficile spiegare ciò che provo per voi. È difficile spiegare il rapporto che si instaura tra di noi… spiegare i momenti vissuti insieme. È difficile a volte far capire le vostre scelte agli altri, ai nostri compagni di viaggio che ci seguono da casa. È facile giudicare ma soprattutto essere giudicati. Ma è altrettanto facile, se ci si sofferma a pensare un attimo, capire che le vostre scelte sono scelte dettate dal cuore, ed ognuno di noi, col proprio cuore, ci fa ciò che vuole, è nostro, batte dentro di noi! È difficile mettersi in gioco, e voi lo avete fatto. È facile dirvi grazie. È stupendo dirvi vi voglio bene. Filippo”, ha scritto il conduttore che ha ricevuto i ringraziamenti di tutti i protagonisti che, su Instagram, hanno pubblicamente ammesso quanto sia stata importante l’appoggio di Filippo Bisciglia per superare momenti difficili.

