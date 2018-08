GAL GADOT/ L'ultima impresa contro gli stereotipi di genere: "Lo zaino di Wonder Woman non è solo da femmina"

Gal Gadot dà il suo endorsement al piccolo Isaac: "Puoi portare a scuola lo zaino di WW anche se è da femmina". I nuovi progetti dell'attrice israeliana.

07 agosto 2018 Rossella Pastore

Gal Gadot è Wonder Woman nei film della Marvel

Sfatato il mito dei supereroi soli uomini, Wonder Woman continua a far discutere. La sua ultima impresa, a quanto pare, mira a infrangere il tabù dell'identità di genere. Al suo fianco ha un'alleata d'eccezione: l'attrice che la interpreta, Gal Gadot. "Ho appena letto questo articolo sugli stereotipi di genere", scrive Gal su Twitter, "è un argomento importante, qualcosa in cui credo fortemente". L'articolo in questione è quello di Katie Alicea su Romper. Titolo: "Sono felice che mio figlio abbia scelto uno zaino 'girly', ma mi preoccupo per il suo primo giorno di scuola". Isaac – questo il nome del bambino – è stato fortemente incoraggiato dalla sua stessa beniamina: "Spero che lo porti con orgoglio a scuola, #WonderBoy". Così l'autrice del post: "Avrebbe potuto scegliere qualsiasi zaino volesse, ma quello di WW gli è piaciuto subito". Mamma Katie non lo nega: "Gli ho chiesto se ne fosse sicuro, perché ho immaginato che Isaac fosse preso in giro. Era veramente ansioso di fare nuove amicizie". Poi ha cambiato idea: "La verità è che se comincio a preoccuparmi di ciò che pensa il mondo, anche mio figlio inizierà a preoccuparsi e io non voglio. Lui vive in un mondo diverso, e non vedo l'ora di scoprire cosa il futuro gli ha riservato".

Just read this article about breaking gender stereotypes by Katie Alicea. Such an important topic and something I believe in so strongly. I hope Issac wore the crown and his WW backpack proudly to school. ???????#WonderBoy pic.twitter.com/sCbfprbG5y — Gal Gadot (@GalGadot) 7 agosto 2018

WONDER WOMAN NELLA VITA REALE

Gal Gadot è pronta a interpretare la "vera" Wonder Woman Hedy Lamarr. Hedy è nota come la prima "inventattrice" nella storia del mondo, in quanto studentessa di ingegneria e attrice hollywoodiana. Il suo contributo divenne noto solo all'inizio del ventunesimo secolo: la Lamarr fu determinante nella lotta al nazismo, con l'invenzione di un sistema di guida a distanza per siluri. Il brevetto consiste in un sistema di modulazione che consente la ricezione di informazioni nello stesso ordine con il quale sono state trasmesse. Il sistema – colpevolmente ignorato dalla Marina statunitense – è alla base del moderno spread spectrum delle reti wireless. La serie tv sarà prodotta da Showtime; ancora da definire la data di messa in onda.

