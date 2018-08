GIORGETTO GIUGIARO COMPIE 80 ANNI / Il designer italiano è il creatore di auto storiche quali Panda e Uno

Giorgetto Giugiaro compie 80 anni: il designer italiano ha creato alcune delle auto storiche della Fiat tra le quali la Panda e la Uno. Dalla sua penna anche la Lancia Delta.

07 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Fiat Uno

È l'indiscussa icona del designer italiano e oggi compie 80 anni, anche se non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo lavoro: Giorgetto Giugiaro è stato eletto nel 1999 'Designer del Secolo' da una giuria di 132 esperti, ma la sua notorietà globale si deve agli oltre 200 progetti di vetture che portano la sua firma e che circolano da anni in tutto il mondo. Dalla Golf lanciata nel 1974 alla Ferrari GG50, passando per la Panda e l'Alfa Brera, la Maserati Ghibli e la berlina Bugatti, senza dimenticare l'Alfa Gt Junior e la DeLorean, vettura resa celebre dal film 'Ritorno al futuro'. Ma la lista è davvero lunghissima e passa attraverso la Lancia Delta e altre pietre miliari del design automobilistico come la Uno, la Punto, la prima Audi 80 e la Lotus Esprit. Non solo il mondo delle automobili si è accorto del suo genio: a Giugaro si deve infatti il disegno della boccetta dell'aceto balsamico e persino un tipo di pasta, le Marille della Voiello, caratterizzate dalle rigature al loro interno.

Buon compleanno a Giorgetto Giugiaro

Giorgetto Giugiaro, creatore di alcuni delle indimenticabili auto degli anni 80 e 90, ha cominciato la sua carriera proprio alla Fiat, notato ancora giovanissimo dal direttore tecnico Dante Giocosa. È qui che ha mosso i primi passi, prima di fondare nel 1968 la Italdesign insieme ad Aldo Mantovani. I suoi incredibili progetti lo hanno portato a raggiungere riconoscimenti in tutto il mondo a partire da sette lauree ad honorem, sei Compasso d'Oro, tre Auto dell'Anno e due Volanti d'Oro. Nel 2001 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, lo ha nominato Cavaliere del Lavoro, nel 2007 ha ricevuto da Giorgio Napolitano il 'Premio Leonardo' in quanto ritenuto "tra coloro che hanno contribuito a plasmare il corso dell’industria europea dell'automobile e per aver concorso in modo significativo ad affermare e promuovere l'immagine dell’Italia nel mondo". È inoltre celebrato nella 'Automotive Hall of Fame' americana di Detroit.

