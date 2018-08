GIUCAS CASELLA CONTRO CAROL TORR/ Attacco alla ex: "Non ti ho mai amata, hai abbandonato nostro figlio"

Giucas Casella si scaglia contro Carol Torr. In risposta alla lettera pubblicata su Di Più, il mago della televisione rivela dettagli privati sul suo rapporto con la ex.

07 agosto 2018 Rossella Pastore

Giucas e James Casella

"Carol, sono sconvolto dalla tua lettera e molto arrabbiato. Sinceramente quello che hai detto su di me no, non lo merito". Si apre così il duro sfogo di Giucas Casella sulle pagine Di Più. In risposta alla lettera dell'ex compagna Carol Torr, il celebre illusionista si lascia andare al racconto della sua vita privata. "Lasciami subito dire che il tuo spuntare così dal nulla, dopo tutti questi anni, per gettarmi addosso tutta la tua rabbia, non lo comprendo. Perché io ho comunque cresciuto nostro figlio da solo e da solo credo di aver fatto un buon lavoro. E poi, come hai scritto tu dicendo una bugia enorme, non ti ho mai impedito di vederlo. Mai e poi mai! E James questo lo sa, come in fondo al cuore lo sai tu, anche se ora vuoi descrivermi come un mostro e non capisco perché". Casella usa parole severe: "Dopo trenta e passa anni non puoi pretendere, ancora oggi, di sentirti dire che io ti amavo. Esattamente come allora, io oggi ribadisco una cosa che già ti dissi all'epoca: non ti ho mai amato".

Quanto a suo figlio, Casella riporta le parole del giudice: "Ti disse: 'Signora, si rende conto che lo sta abbandonando?". È per questo che non ammette "lezioni di morale", men che meno "da te". "So molto bene con quanta fatica ho cresciuto nostro figlio e quante difficoltà ho dovuto affrontare, scegliendo per lui sempre il meglio. Non è stato per niente facile e ho dovuto rinunciare alla mia libertà. Sono stato fortunato, lo ammetto, oggi James è un medico affermato e io continuerò a stargli accanto in ogni sua scelta e in ogni suo percorso. Scrivi: 'Il mio James non mi risponde perché ha paura di offenderti se si avvicina a me'. Mi cascano le braccia: figurati che sono io che spingo James a scriverti, a risponderti, a chiamarti… Sei tu che mi offendi con queste parole, pensando che James non abbia una sua personalità per prendere le decisioni in assoluta libertà". Spero che tu possa davvero riavvicinarti a tuo figlio e farò di tutto perché questo accada, ma prima di tutto è lui che devi riconquistare, non certo me".

