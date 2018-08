Grande Fratello Vip 2018/ Cast e anticipazioni: Le Donatella insieme nel cast? Conferme e nuove esclusioni

Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, insieme nella Casa? Nuove indiscrezioni sui concorrenti ed esclusioni....

07 agosto 2018 Anna Montesano

Grande Fratello Vip

Nell'intervista rilasciata di recente al settimanale Chi, Ilary Blasi non si è sbilanciata su quello che sarà il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Le sue uniche parole in merito sono infatti state: "Il cast sarà un bel mix, con diverse generazioni che racconteranno , attraverso il loro privato, 'storie'. Storie di vita, d'amore, di rinascita, di divertimento, che è alla base del GF Vip. Nomi? Al momento, giuro, so quelli che leggo su Chi". Se la conduttrice, confermata per il terzo anno consecutivo, non si sbilancia, dall'altra parte giornali, siti e social si scatenano in indiscrezioni e rumors giorno dopo Giorgio. Per Chi, i nomi che quasi certamente entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 3 sono: Giulia e Silvia Provvedi de le Donatella; Ivan Cattaneo, Giulia Salemi e Fabio Basile.

ECCO CHI NON CI SARÀ

E se questi sembrano essere i nomi quasi certi della prossima edizione del Grande Fratello Vip 3, è sicuramente fuori Sara Tommasi, ultimamente associata al reality. "Nelle scorse settimane era circolata l'ipotesi di un ritorno in video di Sara Tommasi, a distanza di tempo dagli scandali che l'avevano travolta. - ha fatto sapere Dandolo - In realtà la showgirl al momento continuerà la sua vita “ritirata” a Terni, accanto alla sua famiglia e sarà lontana dai riflettori. Non è infatti previsto il suo coinvolgimento negli show della prossima stagione". Così come la Tommasi, sembra che anche Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne, non ci sarà. A farlo sapere Davide Maggio: "Quante possibilità ci sono di vedere Claudio Sona al ‘Grande Fratello Vip'?". La risposta di Maggio non ha lasciato spazio a dubbi: "Al momento nessuna. Al ‘Grande Fratello Vip' se un gay non ha le piume, i boa, gli strass e le paillettes non entra".

© Riproduzione Riservata.