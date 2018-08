Hazzard, Canale 20/ Curiosità sul film con Johnny Knoxville e Seann William Scott (oggi, 7 agosto 2018)

Hazzard, il film in onda su Canale 20 oggi, martedì 7 agosto 2018. Nel cast: Johnny Knoxville, Seann William Scott, alla regia Jay Chandrasekhar. La trama del film nel dettaglio.

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.25 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su 20

Commedia azione e avventura per per la prima serata di Canale 20 di oggi, martedì 7 agosto 2018 con la trasmissione della pellicola Hazzard dal titolo originale The Dukes of Hazzard, prodotta nel 2005 negli Stati Uniti d'America e affidata alla regia di Jay Chandrasekhar. Il soggetto è stato scritto da Gy Waldron mentre la sceneggiatura è stata estesa da John O'Brien. Le case cinematografiche che hanno fatto parte del progetto sono Warner Bros. che ha pensato anche alla distribuzione del film in Italia e Village Roadshow Pictures. Il montaggio è stato realizzato da Lee Haxall con le musiche di Nathan Barr e la scenografia di Jon Gary Steele. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti d'america nel 2005 con la durata inferiore alle due ore. In un primo momento per recitare nel ruolo dei cugini Duke si era pensato a Paul Walker e Ashton Kutcher, per il ruolo di Boss Hogg si era fatto il nome di Anthony Anderson. Per Luke e Bo erano stati convocati anche Ben Stiller and Owen Wilson che avevano recitato con successo nel film Starsky & Hutch, a sua volta ispirato ad un popolare telefilm. Stiller e Wilson rifiutarono dicendo che il film non era fedele allo spirito della serie tv a cui si rifaceva. Per il ruolo di Boss Hogg erano stati chiamati anche John Goodman e Danny DeVito ma rifiutarono. Hazzard fu classificato con una R in America, la visione cioè è stata vietata ai minori di 17 anni non accompagnati, per via dei contenuti sessuali espliciti e del linguaggio scurrile utilizzato.

NEL CAST ANCHE JESSICA SIMPSON

Hazzard è una pellicola d'azione che è stata girata nel 2005 da Jay Chandrasekhar e il cast è composto da Johnny Knoxville (Luke) e Seann William Scott (Bo Duke), con loro recitano anche Jessica Simpson (Daisy), Burt Reynolds (Boss Hogg), Willie Nelson (lo zio Jesse) e M.C. Gainey (lo sceriffo Rosco P. Coltrane). Il film si ispira ad un noto telefilm andato in onda negli USA tra gli anni Settanta e Ottanta, e poco più tardi anche in Italia. Il telefilm si intitolata The Dukes of hazzard, e questo è anche il titolo originale del film in lingua inglese. Il film non ebbe la stessa fortuna del telefilm, tanto da guadagnarsi ben sei Razzie Awards, che sono i premi che vanno ai film peggiori della stagione. Il Generale Lee è una Ddoge Charger di colore arancione del 1969. Fu affittata per il film al costo di soli due dollari dal suo proprietario. Nel film ne compaiono 26, alcune sono Dodge Charter camuffate per sembrare la versione del 1969. Gli attori della serie originale, Tom Wopat, John Schneider e Catherine Bach, furono chiamati per recitare in un cammeo. Tutti e tre rifiutarono perché trovarono la sceneggiatura orribile. Gran parte delle acrobazie in automobile che si vedono nel film furono eseguite presso la Louisiana State University, la cui area fu affittata dalla Warner Bros a questo scopo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HAZZARD, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Bo, Luke e Daisy sono tre cugini che vivono con loro zio in una fattoria che si trova nella contea di Hazzard. Il loro principale passatempo nel tempo libero consiste nello scorrazzare in giro con la loro automobile, che hanno ribattezzato Generale Lee. Spesso e volentieri si mettono nei guai con lo sceriffo Rosco, ma soprattutto sono malvisti da commissario, Boss Hogg, che vuole sfrattarli dalla loro fattoria. Il suo piano infatti è di creare una grande miniera. Al fine di poter restare sul loro terreno, i cugini Duke pensano di partecipare al rally che si tiene ogni anno ad Hazzard con il Generale Lee.

