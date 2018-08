ILARY BLASI / Diego Abatantuono nel cast del Grande Fratello Vip? "Pagherei di tasca mia per averlo"

Ilary Blasi, intervistata dal settimanale Chi, parla del cast del Grande Fratello Vip 3 esprimendo anche il suo sogno per il concorrente perfetto: "Pagherei di tasca mia..."

07 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Ilary Blasi

L'inizio del Grande Fratello Vip 3 si avvicina e la produzione è in gran fermento alla ricerca del cast perfetto, in grado di ripetere i fasti della scorsa edizione. Alcuni nomi sembrano essere favoriti, anche se al momento non c'è nessuna informazione ufficiale, mentre altri difficilmente entreranno nella Casa più spiata d'Italia. Su di loro si è recentemente espressa Ilary Blasi nelle pagine del settimanale Chi. Pur evitando di dare troppe informazioni sui protagonisti del reality show, la signora Totti ha chiarito: "Sarà un bel mix, con diverse generazioni che racconteranno, attraverso il loro privato, 'storie'. Storie di vita, d'amore, di rinascita e di divertimento. Tra i nomi forti, continuano ad esserci quelli di Francesco Monte, dopo la negativa esperienza de L'Isola dei famosi. Insieme a lui potrebbero esserci Valentina Rapisarda, corteggiatrice di Uomini e donne ed ex fidanzata di Andrea Cerioli, Enrico Silvestrin, Giulia Salemi e Silvia Provvedi insieme alla sorella Giulia.

"Per averlo pagherei di tasca mia"

Sul cast del Grande Fratello Vip 3 si è recentemente espressa Ilary Blasi in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. La conduttrice ha chiarito di avere in mente un persona in particolare, al punto che per averla sarebbe persino disposta a pagare di tasca propria. Il fortunato, che difficilmente accetterà l'invito, è Diego Abatantuono, che con la signora Totti ha da poco condiviso l'esperienza a Balalaika. Per quanto riguarda, invece, i nomi che sicuramente non faranno parte del gruppo, sembra certa l'esclusione di Gustavo Rodriguez, il padre di Belen e Cecilia. Fin dallo scorso anno, l'uomo era stato dato tra i possibili membri del cast ma è difficile pensare che la produzione possa ripetere le stesse storie proposte nel 2017. Tra gli esclusi anche l'ex tronista di Uomini e donne Claudio Sona che, dopo avere sostenuto i provini, non è stato scelto per questa nuova avventura televisiva.

© Riproduzione Riservata.